¿Por qué Sergio Peña? | OPINIÓN

Sergio Peña no va al Mundial. El talentoso volante no entró a la lista de 23. Calculo que con un dolor inmenso, Gareca debía tomar la decisión después del Perú vs. Arabia. No tenía sentido esperar más. Por ahí que sorprende. La mayoría, un poco por lógica y un poco por intuición, daba por hecho que Wilder Cartagena sería el último desafectado. Más cuando en la última lista quedó con el dorsal 24 y ni siquiera vio minutos, caso diferente al de Peña (16 y X).



No es que en la mente de Gareca, Cartagena sea mejor jugador que Peña. La cuestión no pasa por descifrar eso. Los dos son jóvenes, talentosos y con características diferentes. Por un tema de los puestos que debe cubrir una plantilla, la elección del técnico argentino tiene mucho sentido. Perú juega y jugará siempre, salvo caso muy raro, con dos volantes en el medio. Los titulares son Tapia y Yotún. ¿Quiénes son sus reemplazantes naturales? En el caso de Tapia sería Aquino. En el de Yotún, Flores. Pese a que el Oreja pertenece a la línea ofensiva, Gareca lo ha utilizado, en más de una ocasión y con buenos resultados, al lado de Renato.



Peña y Cartagena, por lo tanto, quedan como terceras opciones para ambos puestos (contención y mixto) del mediocampo central. Para intentar pensar como Gareca hagamos el siguiente ejercicio. Imaginemos que en un partido no pueden estar ni Tapia ni Aquino. ¿Es Cartagena el único capaz de sustituirlos? Posiblemente sí. Ni Peña ni Yotún ni Flores (los que restan) son volantes puros de marca. Yoshi quizá lo pueda hacer, pero el perfil no le ayudaría. Imaginemos ahora que ni Yotún ni Flores estén aptos para la posición de volante mixto. ¿Es Peña el único capaz de cubrirlos? Diría que no. Aquino podría hacerlo también. El ex Cristal no solo es un gran recuperador de balones, también un excelente pasador con posibilidades de romper líneas.



Si Edison no hubiera rendido en esa posición, Peña sería el suplente natural de Yotún. O, en el peor de los casos, la tercera opción para jugar al lado del volante de marca. El nivel de Aquino y también la polifuncionalidad que Gareca descubrió en el Oreja, así como las características bien específicas de Cartagena, dejan fuera a Peña. Un adiós difícil, pero no definitivo. Su calidad es incuestionable y su futuro prometedor. 22 años tiene. Pasado mañana nos dará más de una alegría.