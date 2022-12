—¿Qué recuerda de trabajar con Bono en la filial del Atlético de Madrid?

Lo recuerdo con mucho cariño a Bono, porque es un chico que vino de Marruecos muy joven. Llegó de una cultura diferente, pero vino con mucha humildad. Un chico que tenía unas condiciones técnicas muy buenas y que poco a poco fue creciendo, mejorando y ahora mira el portero que es. Para mí uno de los porteros mejores del mundo, ya que lo está demostrando en este campeonato del mundo.

—¿Cómo fue el primer contacto con Yassine Bounou en la filial del Atlético de Madrid?

Fue un poco, como todos los chicos que vienen a un equipo de cantera. En este caso, a la Segunda División B, la filial del Atlético de Madrid. Se apostó por él. Aparte de estar bien, es un chico al cual yo le tengo mucho cariño, porque tiene una manera de ser muy peculiar. Es una buena persona, aparte de lo buen futbolista que es y lo bien que lo hace en la portería. Luego, su forma de ser es un chico que engancha rápido, se hizo con los compañeros y con el cuerpo técnico, porque que cuando llegó a España, en ningún momento vino como un fichaje estrella, sino como un chico que venía a mejorar.

Alfredo Santaelena, en las épocas en las que dirigía en la filial del Atlético de Madrid.

—¿Cree que el Atlético de Madrid no aprovechó a Bono al dejarlo ir?

Lo que pasa es que en el Atlético de Madrid es un club que le cuesta apostar por la cantera. Date cuenta que han salido jugadores como Oliver Torres, Saul tuvo que salir la temporada pasada, Thomas Teye Partey se fue al Arsenal, Javier Manquillo tuvo que irse al Newcastle, jugadores que para mí, deberían estar en Atlético de Madrid. Pero la dirección deportiva del club decide otro futbolista de afuera y no miran en la cantera. Para mí eso es un error. Uno de los buenos era Yassine Bono, perfectamente hubieran apostado por él y le hubiera luchado el puesto a Courtois, pero al final la dirección deportiva decide y hay que respetarlo. Bono estaba preparado para afrontar la titularidad en el Atlético de Madrid.

—¿Algo qué usted veía que Bono podía mejorar, puesto que, no se pudo quedar en Atlético de Madrid?

Él cuando llega muscularmente no estaba desarrollado, y en la portería se necesitaba a alguien más ancho y fuerte. Era un diamante que se tenía que pulir. Se trabajó muy bien con él y fue constante, tuvo ganas de aprender, quiso ser futbolista, y ahora está en el top. Creció técnicamente, con los pies mejoró mucho, le costaba, antes dominaba solo la pierna zurda y ahora golpea bien con la pierna derecha. También avanzó en cómo achicar en las salidas. Ha ido crecido en todos los aspectos y ahora mismo es el mejor portero del mundo.

—¿Usted ha conversado con Yassine Bono tras la clasificación a semifinales del Mundial?

Sí, le hablé por WhatsApp, lo felicité el día que eliminó a España. Luego ves las declaraciones que hace él después del partido, y das cuenta el corazón que tiene la persona. Por un lado le fastidiaba haber eliminado a España, ya que España le había dado mucho a él, pero al final defendió a su país, Marruecos. Yo le envié un WhatsApp y él me contestó muy rápido. De Bono, no creo que alguien hablé mal de él, porque es una persona muy cercana.

—¿Y qué le respondió Bono?

Me puso: “Muchas gracias, míster”. Yo he hablado con él ahora que estaba en el Sevilla, también hablé por WhatsApp cuando atajó en la Europa League. A mí me gustaría que Marruecos fuese campeón del mundo por Bono. Le tengo mucho cariño. Marruecos está siendo una selección muy bien trabajada, te podrá gustar más o menos su fútbol, pero tiene un bloque defensivo muy contundente y que luego tiene transiciones muy rápidas con Ziyech, En-Nesyri y Bono, qué duda cabe, es el cerrojo. El otro día ante Portugal hace una parada espectacular y saca unos balones increíbles. Es el auténtico líder de esta selección marroquí.

Bono cuando se entrenaba con Courtois entre el 2011 y el 2013.

—¿En qué mejoró Yassine Bono?

En los penales. Esa era una faceta que cuando llegó al Atlético de Madrid también le costaba, pero poco a poco ha ido aprendiendo. Cuando llegan tan jóvenes de un país diferente, pues tienes un periodo de adaptación, pero Bono por su forma de ser, se adaptó rápido. Los resultados están ahí. Ahora es un grandísimo portero.

—¿Yassine Bono le ha demostrado al mundo que con esfuerzo puede lograr sus sueños?

Por supuesto, la constancia, la dedicación, trabajar con humildad. Él quería cada día mejorar, ya que tenía como entrenador de porteros a Miguel Ángel Bastón en el filial. Yassine Bono iba como segundo portero de Thibaut Courtois. Le vino bien entrenar con el primer equipo. Seguro aprendió de Courtois.

—Si Yassine Bono tiene una buena noche, ¿Marruecos podría eliminar a Francia?

Francia es la favorita en semifinales para ganar el Mundial y repetir por segunda vez la Copa del Mundo. Pero en un partido único, puede ocurrir cualquier cosa. Nadie esperaba que Marruecos eliminase a España y Portugal. Francia es una buena selección, pero que Marruecos tiene sus armas. Bono es un cerrojo para todos los equipos, le han encajado solo un gol en todo el Mundial. Se pueden dar muchas circunstancias en el partido que podrían beneficiar a Marruecos.

Bono atajó penales a Carlos Soler y Sergio Busquets y fue elegido el mejor del España vs. Marruecos. (Foto: AFP) / JACK GUEZ

—¿Luego de este Mundial algún club top europeo podrá fichar a Bono?

No son tontos, a ver, estamos hablando de un grandísimo equipo como es el Sevilla, uno de los grandes de España. Lo que ocurre es que está en un momento difícil el Sevilla y quizá algún equipo grande se pueda fijar en él. Está preparado totalmente para ir a un equipo top.

— La fortaleza mental de Yassine Bono, supo esperar su oportunidad y jugó Primera División en España con 26 años, ¿está claro que es un gran ejemplo para los más jóvenes?

Tiene que ser un ejemplo para todos. Ahora está Jan Oblak y juega todo. Entonces, en esa posición que es respetable, el Cholo Simeone mantiene al portero titular para todas las competiciones. Pero sí que Yassine Bono supo mantener esa disciplina de saber ser suplente en un momento puntual. Es un ejemplo para los canteranos de los diferentes equipos.





Jeisson Martínez

— Usted dirige al peruano Jeisson Martínez en C. F. Rayo Majadahonda, ¿cómo le está yendo?

Muy buen jugador, un chaval que puede jugar de delantero o en banda y la verdad que estoy contento con él. Un chico que tiene unas condiciones tremendas, bueno técnicamente, rápido al espacio, va bien al juego aéreo, muy completo y buen niño.

— ¿Qué otras cosas aporta Jeisson Martínez a su equipo?

Aporta mucha verticalidad al equipo, es un futbolista con unos buenos movimientos al espacio. Yo estoy muy contento con él.

El peruano Jeisson Martínez es pupilo de Santaelena.

— ¿Qué debe mejorar Jeisson Martínez?

Quizás el gol sea una asignatura pendiente. Le intento corregir para que mejore esa faceta, porque al final a un delantero se le exigen goles. Él tiene que finalizar, ser ambicioso en ese aspecto. Pero por lo demás estoy tranquilo.

— ¿Usted le está dando continuidad?

Sí, él salió de una lesión. El equipo estaba muy mal, cuando llegué: tenía solo un punto. Pero vamos mejorando.

— ¿Alguien de la Federación peruana de fútbol le ha preguntado por Jeisson Martínez?

No, a mí no. Es un jugador a tener en cuenta, porque tiene unas condiciones tremendas. Yo creo que Jeisson Martínez claramente es un futbolista que puede estar en una categoría superior.