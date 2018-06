Cómo sobrevivir un mundial en la oficina

Daniel San Román*

Siendo honestos en un mes nada puede cambiar. Nada se puede ir tanto al diablo como nada puede solucionarse en solamente 30 días. Menos si esto sucede cada cuatro años. Así como existe el pacto tácito en las oficinas que desde el 15 de diciembre al fin de año se trota frente al computador mientras se juega al amigo secreto, ahora se vienen 4 semanas donde todos haremos como que todo sigue igual pese a que nadie estará pensando en otra cosa que no sea el Mundial.

Perú regresa al Mundial tras 36 años y sus partidos nos agarran en horarios de oficina habiendo algunos que empezarán a las 5 de la mañana (Francia – Australia) y otros que terminarán a las 3 de la tarde. Por eso si trabajas en una oficina aquí te damos 3 consejos para tratar de vivir el Mundial sin perder el empleo:

1. Reuniones. Trata de programar todas tus citas en la tarde. En la mañana será de más porque siempre habrá alguien de la mesa más preocupado del resultado del Polonia – Senegal que del FODA que presenta el nuevo de la empresa que trata de lucirse. Es más cuando juegue Perú evita programar reuniones en todo el día porque más tiempo comentarán del partido de la mañana que de cualquier variable. No seas chinche.

2. Vístete de Clark Kent. Cuando juegue Perú haz la gran Superman y ponte debajo de la camisa de la chamba la blanquirroja. Aprovecha que ya está haciendo frío para esconderla bajo la formalidad y tenerla lista para desenfundarla al primer gol peruano en Rusia. Eso si evita romper la vestimenta frente a tu jefe porque no hay nada peor que reventarle el ojo con un botón traidor.

3. Almuerza tarde. Si quieres ver alguno de los partidos que se juegan a la una de la tarde (Brasil – Suiza o Argentina – Croacia) mueve tu almuerzo para las dos y así podrás ver el segundo tiempo y la definición del encuentro. No hay nada peor que irte a trabajar comiendo el postre sin saber el resultado final. Pensá. Así dejemos de tratar de salvar el mundo por 30 días y no nos ofendamos si un jueves alguien prefiere pensar en el Islandia – Croacia en lugar del powerpoint del directorio. Vamos no se molesten si alguien solamente quiere hacer un Foda de cómo le irá a Perú en el Mundial o si los KPIS se centrarán en la frialdad de la tabla de goleadores. Es un mes cada cuatro años. Nadita más.

*Integrante del Club de la Comedia y creador del stand up comedy Mundo Gordo