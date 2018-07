El seleccionador de Suecia Janne Andersson aseguró en la conferencia de prensa previa antes del partido de octavos de final contra Suiza por el Mundial Rusia 2018 (EN DIRECTO ONLINE por DirecTV / RCN / Caracol) que no "pierde tiempo en pensar si hasta ahora les han subestimado.



Suecia vs. Suiza: alineaciones EN VIVO ONLINE

Suecia vs. Suiza: incidencias EN VIVO ONLINE

"No sé si nos han subestimado o no, deberías preguntárselo a los otros equipos, yo no pierdo el tiempo en eso. Tenemos un plan claro, jugamos acorde a ello y los jugadores han sido muy leales a ese plan", señaló el seleccionador sueco en el estadio de San Petersburgo.



El preparador del conjunto escandinavo aseguró que están "bien preparados" para el duelo eliminatorio, pero no quiso dar detalles sobre su alineación. "No vamos a hacer muchos cambios", concedió.



Suecia ha realizado un trabajo detallado de análisis de sus rivales, según explicó Andersson, que incluye análisis de vídeo e información de ojeadores que explican los detalles del rival al cuerpo técnico sueco, lo cual les hace sentirse "muy seguros":

Suecia vs. Suiza: horarios en el mundo

PAÍS HORA CANAL Perú 9:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú Colombia 9:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports Argentina 11:00 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 10:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca España 4:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Uruguay 11:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 11:00 p.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports Costa Rica 8:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 9:00 a.m. RTS, DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 10:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 10:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

"Pero no nos podemos distraer, nos basamos en nuestro juego, no voy a analizar nada concreto del rival, es un proceso y estoy seguro de él", añadió.

Tampoco quiso dar detalles acerca de qué jugadores tomarían la responsabilidad de lanzar los penaltis en caso de que la eliminatoria se decida de esta manera.



"Es mi trabajo decidir qué jugadores tirarán en caso de lanzamientos, es mi responsabilidad. Hemos hablado sobre ello por supuesto, y tenemos un listado de los jugadores de toda la plantilla. Tenemos un plan claro", añadió.

Sobre su rival, reconoció que Suiza les antecede en la clasificación mundial de la FIFA en dieciocho puestos y que solo han perdido un partido oficial desde mayo de 2016.



"Tenemos mucho respeto al rival de mañana, como hicimos contra Corea y Alemania. No tenemos otra cosa más que estar enfocados en el partido, estamos muy preparados, convencidos de ello y esperamos llegar en nuestro mejor de forma", añadió.

Preguntado por la eliminación de favoritos como Alemania, que estaba en su grupo y cayó ante Corea del Sur 2-0 en la última jornada mientras ellos ganaban 0-3 a México, Andersson dijo que es "desafortunado" para los alemanes.

"Fue desafortunado para ellos, pero no nos concentramos en otros equipos. Nosotros felicitamos a los oponentes cuando ganan, pero no hay alegría en celebrar los problemas de otros", finalizó.

Posibles alineaciones:

Suecia: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

Suiza: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodríguez; Behrami, Xhaka, Shaqiri, Embolo; Dzemaili, Gavranovic