La selección de Suecia y el plantel de Suiza, lograron salir vivos de sus respectivos grupos y, de esta forma, acceder a los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Ahora se tendrán que enfrentar en un electrizante partido, que tendrá como recompensa el ticket a los cuartos de final del certamen.

Suiza, segundo del Grupo E por detrás de la selección de Brasil, consiguió su boleto a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 luego de empatar dos a dos contra Costa Rica.

La selección comandada por el portero Sommer, el defensa Lichtsteiner, el volante Xhaka y el delantero Shaqiri, buscará imponerse ante Suecia y así acceder a cuartos de final de una Copa del Mundo, luego de 64 años desde que lo hiciera por última vez en el Mundial que ellos mismos organizaron allá por el lejano año de 1954.



Suecia vs. Suiza: horarios en el mundo

PAÍS HORA CANAL Perú 9:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú Colombia 9:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports Argentina 11:00 a.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 9:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca España 4:00 a.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Brasil 11:00 a.m. Globo, SporTV y Fox Sports Uruguay 11:00 a.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 11:00 a.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports Costa Rica 8:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 9:00 a.m. RTS, DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 10:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 10:00 p.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo



Suecia vs. Suiza se enfrentarán el martes 3 de julio (9:00 am. EN VIVO ONLINE por DirecTV y beIN Sports) en el Estadio Krestovski, ciudad de San Petersburgo por los octavos de final del Mundial Rusia 2018. El ganador pasará a cuartos y se enfrentará al vencedor del Inglaterra vs. Colombia.

Para ello, el entrenador de la selección de Suiza, el croata de 54 años Vladimir Petković, tendrá que recurrir al buen juego ofensivo ofrecido en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018, con cinco goles a favor, a la par que pule las falencias en defensa luego de que le encajaran cuatro tantos en tres partidos.

La selección de Suiza se respalda en la técnica de sus dos estrellas en ofensiva: Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka. Los futbolistas de origen Kosovar, poseen gran despliegue físico, a la par que demuestran un juego desequilibrante y rápido.



Del otro lado de la orilla está la selección de Suecia. Primera en el Grupo F del Mundial Rusia 2018, logró afianzarse en la cima tras golear 3-0 a México en un infartante duelo dominado, en parte, por lo que pasaba en el Alemania vs. Corea del Sur.

El navío nórdico transita por las aguas del Mundial maniobrada por el guardameta Olsen, el defensa Granqvist, el volante Forsberg y el delantero Berg. Estos nombres, junto al resto de la tripulación, buscarán hundir a Suiza y así flotar hasta la orilla de los cuartos de final, instancia a la que no llegaban desde el Mundial Estados Unidos 1994 (competición en la que llegaron hasta el tercer lugar).



El estratega de la selección de Suecia de 55 años Janne Andersson, que descartó contar con el goleador y estrella Zlatan Ibrahimovic para el Mundial Rusia 2018, deberá demostrar que ser líderes del Grupo F no fue solo cuestión de suerte, ante el mal desempeño de Alemania, y que, muy por el contrario, los cinco goles a favor y dos en contra, el mejor registro de esa serie, servirán para vencer a Suiza.

La selección de Suecia tiene dos palpitantes estrellas que brillan más que ninguna en el once vikingo. El defensa de 38 años Andreas Granqvist y el mediocampista de 26 Emil Forsberg. Ambos han logrado darle un balance al once principal con su fuerza y técnica.

Probables alineaciones



Suecia: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen



Suiza: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodríguez; Behrami, Xhaka, Shaqiri, Embolo; Dzemaili, Gavranovic