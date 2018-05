Tabárez: "Nadie se va a ganar el puesto para ir al Mundial en estos días"

El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, aseguró este martes que ningún jugador "se va a ganar el puesto para ir al Mundial por lo que haga en estos días", en relación a los entrenamientos que el equipo puso en marcha en Montevideo de cara a Rusia 2018.

Tabárez se refirió en rueda de prensa a la lista preliminar de 26 convocados que dio a conocer recientemente y aseguró que tiene "bastante definidas las cosas", aunque no así "algunos casos puntuales" en los que hay "alguna duda".

La selección uruguaya en sesión de entrenamiento en Montevideo. (Foto: EFE)

El entrenador -que desde 2006 está al frente de Uruguay- señaló que la situación "es bastante parecida a años anteriores" y que hoy hay un plantel que podrá dar "soluciones para las situaciones hipotéticas que se puedan dar frente a los rivales".

La selección inició sus entrenamientos en el Complejo Celeste, ubicado a las afueras de Montevideo, a la espera de que se incorporen, entre otros, Luis Suárez, Diego Godín y Edinson Cavani, quien llegó este lunes a Uruguay, pero partió de vacaciones por una semana a su ciudad natal de Salto, al norte del país.



Respecto a cómo encontró a los jugadores en este primer día de entrenamientos, Tabárez subrayó que en esta oportunidad felicitó "más que nunca" a los futbolistas por las "experiencias muy positivas" que consiguieron en esta temporada con sus clubes.



"Hay varios campeones, hay jugadores que han hecho muchos goles y que han tenido buenas actuaciones", sostuvo, aunque se excusó de dar más detalles sobre el estado de los futbolistas, ya que afirmó que eso se verá "sobre la marcha" en estas semanas previas al Mundial de Rusia 2018.



Pese a esto último, aseguró que no cree que "los campeonatos que hayan conseguido algunos jugadores y los goles que puedan haber hecho otros vayan a influir en el Mundial".



En ese sentido, añadió que esas situaciones se repiten en la mayoría de las selecciones, aunque reconoció que los logros deportivos en los clubes son importantes para los jugadores, porque aumentan su experiencia y los fortalece a nivel psicológico.



"Estas son cosas que dan confianza y además ahora vienen a tratar de repetirlas en una selección nacional, que les da a los jugadores cosas que no les puede dar ningún equipo del mundo", consignó 'el Maestro'.



Asimismo destacó el "camino adelantado" que tiene Uruguay respecto a otras selecciones, algo que no garantiza resultados, pero sí ayuda en la "planificación" previa al Mundial.



Consultado sobre los puntos en los que Uruguay se ha reforzado en los últimos años, el entrenador apuntó a los futbolistas más jóvenes que consiguieron pasar por "el filtro que les da competir al más alto nivel", en lugares como Europa u otros que no son el medio uruguayo, que "no es de los más exigentes", según Tabárez.



En este sentido, se refirió al centrocampista de Juventus, Rodrigo Bentancur, de 20 años, que "no es el que jugó en la Sub-20 o en Boca", sino que es "un jugador más crecido porque incorporó cosas", al igual que Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Federico Valverde y "todos los nuevos".



Según detalló el 'Maestro', antes del 4 de junio Uruguay -que integra el Grupo A junto a Arabia Saudí, Egipto y Rusia- divulgará la lista definitiva de 23 jugadores, lo que implicará prescindir de 3 futbolistas que fueron incluidos en la nómina preliminar.



(EFE)

LEE TAMBIÉN...