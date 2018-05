Tite cumple 57 años a 20 días del Mundial y en el auge de su carrera

El técnico de la selección brasileña de fútbol, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', conmemora el viernes sus 57 años a solo 20 días del Mundial de Rusia 2018, su mayor reto, y en momentos en que, según sus colaboradores, pasa por el mejor momento de su carrera.

El aniversario del seleccionador brasileño fue recordado este viernes en mensajes en Twitter por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y en perfiles por algunos medios de comunicación.

"Tite ya está en la historia de la selección brasileña. Te deseamos todas las buenas energías, profesor. Feliz aniversario", según uno de los mensajes de la CBF, que recuerda que el cumpleaños se produce a sólo 20 días del inicio de la competición en la que Brasil, bajo su orientación, intentará el sexto título mundial.



Pese a que el entrenador hasta ahora no ha ofrecido ninguna rueda de prensa desde que Brasil se concentró el lunes pasado en la ciudad serrana de Teresópolis para iniciar su preparación para el Mundial, el coordinador de selecciones de la CBF, Edú Gaspar, destacó el pasado martes el gran momento que vive el estratega.



"Estoy de acuerdo en que la selección llega al Mundial de Rusia como una de las mejor preparadas al título pero hay que destacar también que Tite está en su momento, que contamos con un entrenador que está en su gran momento", afirmó Gaspar en la Granja Comary, el moderno complejo de entrenamientos que la CBF tiene en Teresópolis, ciudad ubicada a 96 kilómetros de Río de Janeiro.



"Tite está en un momento especial, desde que asumió el comando de la selección vive un gran momento. Está muy bien en todos los sentidos y eso le permitió traer rápidos resultados y esa remontada", agregó Gaspar.



Desde la llegada de Tite, a mediados de 2016, Brasil tiene un impresionante registro de quince victorias, tres empates y una derrota (en un amistoso frente a Argentina), que lo catapultó al primer lugar en las eliminatorias sudamericanas del Mundial. Y en esos 19 partidos sólo encajó cinco goles.



Con esos números, Tite recuperó el orgullo y la confianza de los brasileños en su selección, en un país aún herido por el 1-7 de Alemania en el Mundial de 2014 y la eliminación en la Copa América de 2015 y 2016.



Según un perfil publicado hoy por el portal Globoesporte, Tite tal vez ni recuerde que está cumpliendo años debido a que su única obsesión es el trabajo, especialmente desde que la selección comenzó a prepararse para Rusia 2018.



Ni siquiera piensa o conversa sobre su posible futuro tras el Mundial, pese a que fuentes de la CBF dicen que se le ofrecerá un contrato por cuatro años para que cumpla un ciclo mundialista completo, independiente del resultado de Brasil en Rusia 2018.



Versiones de prensa también dan cuenta del interés de clubes europeos en contratarlo.



Según el perfil publicado por la revista Veja, Tite llega al Mundial con el mismo protagonismo que Neymar, la máxima estrella de la selección.



El entrenador nacido en la sureña ciudad de Caxias do Sul y que convirtió al Corinthians en una verdadera máquina de fútbol llegó a rechazar el comando de la Canarinha la primera vez en que le ofrecieron el cargo pero terminó aceptándolo en 2016 por temor a quedar marcado como el técnico que rechazó salvar a un Brasil que se encaminaba rumbo a su primera eliminación prematura en un Mundial.



El ex futbolista que pasó por clubes como Portuguesa y Guaraní antes de retirarse prematuramente, a los 29 años, por la imparable serie de lesiones en una rodilla, asegura ahora que no puede ser un "falso humilde" y negar que Brasil es uno de los favoritos para conquistar el Mundial de este año.



"Brasil es favorito, sí", dejó claro en la rueda de prensa que concedió el 14 de mayo para dar a conocer su lista de 23 convocados para Rusia 2018.



(EFE)

