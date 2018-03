Tite, presente en la Champions para definir el 11 de Brasil

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bachi, Tite, se encuentra observando al detalle la Champions League con la intención de definir la lista de futbolistas brasileños que llevará al Mundial Rusia 2018. En los equipos de esta jornada de la competición europea destacan Marquinhos, Thiago Silva y Danil Alves del PSG; Casemiro y Marcelo del Real Madrid; Roberto Firmino del Liverpool, Douglas Costa de la Juventus y Lucas del Tottenham.

Otros futbolistas brasileños en estos grandes equipos de Europa son Vaná, Felipe, Alex Telles, Paulinho, Otavinho y Tiquinho del Porto y Ederson, Danilo, Fernandinho y Gabriel Jesús del Manchester City.

(Casemiro anotó contra el PSG en la victoria del Real Madrid)

A diferencia de los jugadores del equipo inglés, los del Porto no han sido de la consideración del estratega brasileño. Sin embargo, estos son habituales titulares y no superan los 28 años.

La pentacampeona del mundo, que está pendiente de la recuperación de Neymar, debutará en el Mundial el próximo 17 de junio ante Suiza. Después, se enfrentará con Costa Rica (día 22) y cerrará la fase de grupos ante Serbia (día 27).

España

Tite aprovechó su presencia en la Champions League para destacar el talento de los centrocampistas Isco Alarcón y David Silva y la consistencia defensiva de David Carvajal, entre las fortalezas de España de cara a Rusia 2018.



"Para mí Isco y David Silva son un diferencial. Me gustan mucho, tienen ritmo, son articuladores, pensadores del juego", destacó el técnico en una entrevista con el diario 'O Globo' a falta de 100 días de que la Canarinha debute en el Rusia 2018.



El entrenador resaltó la actuación del centrocampista del Real Madrid en la pasada final de la Champions League ante el Juventus: "Isco jugó mucho, aquella piernecita torcida, que parece que no va a dar... Juega mucho".



También citó al barcelonista Sergio Busquets, así como a otros futbolistas del club merengue como Sergio Ramos o Marco Asensio, aunque en su opinión este último aún no ha alcanzado el "altísimo nivel" de Isco.



Del lateral derecho Carvajal, afirmó: "Alcanzó una madurez que no imaginaba que pudiera lograr" y resaltó su "gran consistencia defensiva".



En su opinión, la selección española "continúa siendo un equipo que le gusta trabajar la pelota", algo que "está en su ADN" y que le ha permitido "mantener jugadores del más alto nivel".

