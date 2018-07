Antoine Griezmann marcó el 2-0 de Francia ante Uruguay, gol que sentenció el encuentro de cuartos de final de Rusia 2018. Sin embargo, un hecho llamó la atención en el encuentro.



Es conocido que Griezmann le tiene cariño a Uruguay y tiene muchas de las costumbres charrúas como tomar maté, escuchar cumbias.



Eso se notó esta mañana en el duelo del mundial. Griezmann marcó el segundo tanto y no lo celebró. Solo atinó a quedarse parado mientras sus compañeros lo felicitaban.



Griezmann marcó en el segundo tiempo luego de que su remate no fuera bien controlado por el portero Muslera. El atacante sí celebró el primer gol de Varane.

El francés Antoine Griezmann no celebró su gol ante Uruguay, país del cual se ha confesado seguidor y hasta tiene sus costumbres. (Video: Autor: FIFA / Fuente: Latina. Foto: EFE)



El uruguayo Carlos Bueno, ex compañero en la Real Sociedad, confesó que Griezmann le había confesado que no iba a gritar si marcaba.



La identificación de Griezmann con Uruguay generó polémica en la previa del encuentro, ya que Luis Suárez salió al frente a cuestionarlo. "No sabe lo que es ser uruguayo. Él no sabe lo que tienen que hacer un uruguayo desde chico para llegar. Nosotros sentimos de otra manera", aseguró el charrúa.