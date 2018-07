La parte decisiva del Mundial de Rusia 2018 comenzará cuando la pelota ruede en los cuartos de final del torneo. Sin embargo, como siempre sucede con cualquier evento deportivo y más en una Copa del Mundo, otro partido aparte se disputará en simultáneo en el campo de las apuestas. ¿Pero quiénes son los favoritos a pasar? ¿Quién paga más? Revisemos las distintas opciones que nos ofrece el mercado.

Según Betsson:



Favoritos para ganar el Mundial

​

- Brasil : 3.75



- Francia : 5.00



- Inglaterra : 5.00



- Belgica : 6.50



- Croacia : 6.50



- Uruguay 15.00



- Rusia : 21.00



- Suecia : 23.00

Favoritos en cuartos de final

​

- Uruguay 4.60 vs Francia 2.01

Empate : 3.20



- Brasil 2.18 vs Belgica 3.65

Empate : 3.45



- Suecia 4.85 vs Inglaterra 1.95

Empate : 3.30



- Rusia 3.90 vs Croacia 2.26

Empate : 3.10

Durante los partidos de 4tos de Final

​

1 Gol de Harry Kane paga 2.05

1 Gol de Neymar 2.25

1 Gol de Mbappe 3.00

1 Gol de Luis Suarez 3.20

Según Bet 365:

Cuartos de final



- Uruguay 4.60 vs Francia 2.00

Empate: 3.20



- Brasil 2.15 vs Bélgica 3.70

Empate: 3.40



- Suecia 4.75 vs Inglaterra 1.90

Empate: 3.40



- Rusia 4.00 vs Croacia 2.20

Empate: 3.10

Según Apuesta Total:

Cuartos de final

​

-Uruguay 4.1 vs Francia 1.87

Empate: 2.94



-Brasil 2.04 vs Bélgica 3.23

Empate: 3.14



-Suecia 4.05 vs. Inglaterra 1.84

Empate: 3.03



-Rusia 3.42 vs. Croacia 2.1

Empate: 2.85