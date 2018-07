Uruguay vs. Francia y Brasil vs. Bélgica: ver EN VIVO los partidos por cuartos de final del Mundial

El Uruguay vs. Francia y Brasil vs. Bélgica de este viernes serán los primeros partidos de cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Esta fase del torneo se completará con la doble tanda de encuentros del sábado.

Conoce en esta nota los horarios del Uruguay vs. Francia y Brasil vs. Bélgica, así como los canales que transmitirán los partidos de cuartos de final del Mundial Rusia 2018 en los diferentes países del mundo.

Uruguay vs. Francia: horarios del mundo

Costa Rica - 8:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Brasil - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 6:00 p.m.

Francia: 6:00 p.m.

Canales del Uruguay vs. Francia

Perú - Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia - Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina - Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México - SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España - Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Brasil - Globo, SporTV y Fox Sports

Uruguay - Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica - Teletica, Sky, Movistar

Ecuador - RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos - FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Brasil vs. Bélgica: horarios del mundo

Costa Rica - 12:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

Perú - 1:00 p.m.

Panamá - 1:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 2:00 p.m.

Venezuela - 2:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Paraguay - 2:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Brasil - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Francia - 10:00 p.m.

Canales del Brasil vs. Bélgica

Perú - Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia - Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina - Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México - SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España - Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Brasil - Globo, SporTV y Fox Sports

Uruguay - Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica - Teletica, Sky, Movistar

Ecuador - RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos - FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo