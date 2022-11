El Uruguay vs. Portugal es decisivo para los charrúas en la Copa del Mundo Qatar 2022, y el exmundialista Gustavo Varela así lo considera. Para el exdefensor, su país debe recuperar los puntos que cedió ante Corea del Sur, partido en el que entiende Diego Alonso salió a especular, algo que no puede hacer ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.





Para usted Uruguay pudo haberle ganado a Corea, ¿le da esa sensación de que perdieron dos puntos?

En realidad fue merecido el empate, yo creo que el partido de Uruguay estratégicamente no lo salió a ganar, sino que no lo arriesgo, conociendo al estilo de Diego Alonso en fase de Eliminatoria, no propuso un equipo que hace presión alta, que busca el partido, lo llevó dentro de la medida, cada uno con sus armas, respetando a Corea, que hoy en día no hay equipo que no sea difícil. Es difícil sacarle la mentalidad al uruguayo que Corea del Sur hace algunos años se le ganaba caminando hoy ya no.

Entonces, el resultado fue bueno o malo para Uruguay

No, fue un buen resultado para mi gusto, obviamente como uruguayos queríamos la victoria. Portugal está primero, es un rival que ya lo hemos enfrentado en el pasado y tiene grandes jugadores, pero siempre Uruguay, aunque la serie esté fácil o difícil, siempre se las rebusca para no complicarse o sí, es ahí donde saca lo mejor de cada jugador y siempre responde.

Portugal, pese al triunfo ante Ghana, mostró algunas falencias defensivas, ¿Uruguay tiene las armas ofensivas para dar el golpe?

Quedo marcado que del medio hacia adelante, Portugal es un equipo muy fuerte, poderoso, con muchas armas, pero de medio hacia atrás, como tú dices, se vio un rival muy endeble y creo que eso es un arma a explotar. Uruguay tiene grandes delanteros y esperemos que puedan concretar jugadas, que despierten un poco y salgan muchos debutantes. Escuchaba la entrevista de Federico Valverde y él decía: “Qué el día anterior le costó dormirse porque pensaba en el partido” y para cualquier jugador que debuta por lo que significa el Mundial, ya que es lo que el jugador aspira, con este segundo partido quizás los nervios ya se fueron y Uruguay empieza a desplegar el fútbol que le conocimos en las Eliminatorias.

¿Siempre hay que tener un cuidado con Cristiano Ronaldo?

Sin duda que sí, obviamente nosotros tenemos a otra leyenda como es Luis Suárez, creo que Portugal tiene jugadores por todas las líneas de mitad de campo hacia adelante que te pueden desequilibrar, hasta laterales buenos tiene, defendiendo es otra cosa muy diferente y atacando tiene gente que te puede hacer daño desde cualquier parte de la cancha.

¿Para usted cómo Diego Alonso le puede plantear el partido a Portugal?

Uruguay tiene que confiar en sus armas, volver a las raíces de Diego Alonso, jugar como jugó la Eliminatoria. Puedes ganar, empatar o perder, pero no resignarte a especular como creo que pasó ante Corea. No regalarse en transiciones, defensa y ataque y Portugal en las contras es peligroso.

¿Usted confía que Uruguay pasará a octavos de final del Miundial de Qatar 2022?

Sí, obvio, todos los uruguayos estamos confiados que este plantel puede dar mucho más y nos quedamos con esa sensación y que tiene en la mano la clasificación ganándole a Portugal.

¿Cuál es lo máximo que puede aspirar Uruguay en este Mundial de Qatar 2022?

Yo me crie en una generación que sí no salías campeón, no servía, el segundo puesto no valia para nada. Las generaciones han cambiado, hemos ya festejado un cuarto puesto y cómo yo le digo a los más chicos, mi generación no se celebraba un cuarto puesto, pero ni en broma. Sí, te pones a fijar la infraestructura de nuestro fútbol, las carencias económica, estamos alejados de lo que es la élite del fútbol y creo que Tabarez lo hizo ver de esa forma a todo el mundo, con razón, que un jugador de mi época, te va a decir todo lo contrario, que primero es ser primero.

¿Le ha sorprendido alguna selección?

Al haber tanto estudio, esperas que los equipos en menor calidad de jugadores van a esperarte y disimulan mucho las carencias, dando la pelota, la cancha, al equipo poderoso, y si no entra a hacer un gol en los primeros minutos, se frustran y eso juega a favor de ellos y en algún contraataque puedes anotar. Ahí va toda la presión como le sucedió a Argentina cuando le hicieron el empate a los minutos, Arabia Saudí anotó el segundo gol y después, Argentina no lo pudo revertir más, aparte de los errores del VAR, que no ha ayudado, pese a que la tecnología vino a favorecer, creo que salió perjudicada el seleccionado sudamericano.

¿Y ante Ghana cómo debe jugarle Uruguay?

Todo dependerá del partido ante Portugal, ahí la estrategia, se verá si tengo que salir o me srive el empate. Dependerá del juego ante Portugal y cómo llegue Ghana a ese juego.

Usted jugó con Jefferson Farfán, ¿ha conversado con él?

Hace mucho que no habló con él, la verdad que no estoy al tanto sobre su presente, por eso no te puedo decir nada.

Pero, ¿cómo usted lo describe?

Obvio que ya tiene su experiencia y ya debe tener manejo de grupo a la perfección. En la época que jugábamos en Schalke 04 era un jugador alegre y siempre hacía bromas. Tenía una simpatía y claridad exquisita como la técnica que demostraba.

Ha visto la evolución de Carlos Zambrano, ¿usted lo conoció muy chico?

Últimamente tuve contacto con Carlos Zambrano y lo conocí muy chico en Schalke, estaba en los juveniles, rápidamente subió al primer equipo, absorvio en esa época se le pegaba a Dario Rodríguez, quien es ayudante de Diego Alonso. Es gratificante ver a juveniles que crecen y hacen su carrera, te pone muy contento.

