La selección uruguaya de fútbol disputará su primer amistoso del 2018 este viernes (EN VIVO ONLINE por VTV e ESPN / 8:35 a.m. hora de Uruguay) contra la República Checa en el torneo China Cup, que servirá de preparación a los charrúas para el Mundial Rusia 2018.

Se trata de la segunda edición de la China Cup, en la que también participa el país anfitrión y la selección europea de Gales. De hecho, el equipo de Gareth Bale goléo 6-0 a los locales en la primera semifinales. El jugador de Real Madrid anotó 3 goles.

Uruguay vs. República Checa: horarios en el mundo

Perú 6:45 a.m.

Uruguay 8:45 a.m. VTV

Argentina 8:45 a.m.

México 5:45 a.m.

Colombia 6:45 a.m.

Chile 8:45 a.m.

California 4:45 a.m.

Nueva York 7:45 a.m.

España 12:45 p.m.

Uruguay, de ganar a República Checa, chocará contra Gales en la gran final de la China Cup.



BAJA EN URUGUAY

La federación uruguaya anunció este martes que el defensa Martín Cáceres será baja por lesión para la China Cup.

Cáceres, un jugador capaz de rápidas subidas por las bandas, es uno de los pilares del equipo histórico que ha formado el DT Oscar Tabárez en más de diez años al frente del combinado charrúa.

La China Cup y un amistoso con Uzbekistán en junio en Montevideo, serán los partidos de preparación de Uruguay para disputar el Mundial de Rusia 2018, al que clasificó segundo en la eliminatoria sudamericana detrás de Brasil.

Uruguay integra el Grupo A del Mundial de Rusia junto al anfitrión, Arabia Saudita y Egipto.

Posible once de Uruguay: Silva; Pereira, Godín, Giménez, Varela; Sánchez, Nández, Vecino, Rodríguez; Cavani y Suárez. DT: Tabárez.