Jugaron con 3 jugadores de 35+ años en su XI titular en la Copa del Mundo:



👉#BRA vs. #BUL y #HUN en 1966 (Gilmar-Djalma Santos-Bellini)

👉#CAN vs. #BEL en 2022 (Borjan-Vitoria-Hutchinson)

👉URUGUAY vs. #KOR en 2022 (CÁCERES-GODÍN-LUIS SUÁREZ)*



*Son todos jugadores de campo pic.twitter.com/xW64uYg2zL