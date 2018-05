Fernando Revilla, vicepresidente de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), aseguró que esta entidad hará todo lo posible para revertir el fallo del TAS que deja Paolo Guerrero sin Mundial Rusia 2018.

En conversación con "Movistar Deportes", Revilla indicó que ya se está trabajando para intentar darle vuelta a una situación que afecta al peruano y a muchos otros deportistas que no buscaron sacar ventaja deportiva.

"Se ha hecho contacto inicial con FIFA. En los siguientes días tendremos novedades. Estamos trabajando. El caso es complicado, pero alguna posibilidad de revertir la situación hay. Se debe agotar todos los recursos. Hemos ido, como FIFPro, directamente a la parte política de la FIFA. Ahí es donde esperamos tener una respuesta que, combinada con las acciones legales de Paolo, se busque una solución", explicó el dirigente.

Vicepresidente de FIFPro: "El Código Mundial Antidopaje le está haciendo daño a los deportistas"

Fernando Revilla aseguró que muchos futbolistas y deportistas que han tenido la intención de sacar ventaja deportivo y que, por hechos fortuitos, sustancias prohibidas llegaron a sus cuerpos, están siendo perjudicados por el Código Mundial Antidopaje.

"El Código Mundial Antidopaje tiene sanciones muy drásticas. Se aumentaron de forma desproporcionada en los últimos tiempos. Ahora las penas son mayores. Si el deportista hace trampa, que se le sancione. Pero tenemos muchos casos de deportistas, como el de Paolo, en el que demuestran que no tienen adicción. Y también demuestran que ingería la sustancia de manera accidental. Alguien que no está beneficiándose de una sustancia, no puede tener este tipo de sanciones".