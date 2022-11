Weston McKennie se volvió viral luego del Estados Unidos vs. Inglaterra de este viernes por la segunda jornada del grupo D del Mundial Qatar 2022 , y no precisamente por su participación en juego. Antes del final de la primera mitad, se limpió las manos en el chaleco de un fotógrafo para sacar mejor un lateral y generó polémica en redes sociales, donde se debate si fue o no una falta de respeto contra el hombre de prensa.

😅 Eso no es una toalla, pero como no soy mundialista en #CatarEnDIRECTV no opino. pic.twitter.com/meOPU27KT7 — DSports (@DSports) November 25, 2022