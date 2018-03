Teófilo Cubillas, el Pelé peruano en los mundiales

La FIFA recordó las grandes actuaciones del ex futbolista peruano Teófilo Cubillas en las copas del mundo en homenaje a Perú, que estará en Rusia 2018 y clasifica luego de 36 años. Destacó, además, que el brasileño Pelé lo nombró como su sucesor en décadas pasadas.

El ‘Nene’ Cubillas participó en tres mundiales: México 70, Argentina 78 y España 82. Estuvo en las mejores versiones de la selección peruana de todos los tiempos.

Además, el ídolo del fútbol peruano fue elegido por la prestigiosa revista británica 'Four Four Two' para formar parte de la lista de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. El ex Alianza Lima figura en la posición 66.

Participó en las tres últimas Copas Mundiales disputadas por 🇵🇪 @SeleccionPeru y Pelé le nombró su sucesor.



Teófilo Cubillas repasa sus actuaciones mundialistas 🎥 https://t.co/CcIFJ1LzJ6



🇷🇺 #Rusia2018... ⏳ pic.twitter.com/o5Lw40TI9n — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 22 de febrero de 2018

El ‘Nene’ fue calificado como el sucesor de Pelé por el propio astro brasileño tras su estelar actuación en México 1970, certamen en el que fue elegido mejor jugador joven. La joya de la selección peruana señala que el ‘Rey’ es su máximo ídolo.

Cubillas acumuló 10 goles en 13 partidos, cinco en dos mundiales distintos, un récord que también ostenta Thomas Müller y Miroslav Klose.

