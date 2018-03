"Ningún volante del Barcelona o Madrid es mejor que Eriksen"

El seleccionador danés, el noruego Age Hareide, considera que el centrocampista del Tottenham Christian Eriksen está listo para saltar a un equipo más grande y no cree que haya nadie mejor en su posición en los clubes españoles punteros. El volante es la estrella de la selección de Dinamarca y enfrentará a Perú en el Mundial de Rusia 2018.

"Si uno ve los jugadores que juegan en el centro del campo en el Real Madrid y el Barcelona, ninguno es mejor que Christian Eriksen. Cuando Luka Modric llegó al Madrid del Tottenham, no era tan bueno como él", dijo hoy Hareide en declaraciones a la agencia Ritzau.

Eriksen. (Foto: EFE)

Aparte de consagrarse en la Premier League, el centrocampista danés, de 26 años, firmó una fase de clasificación para el Mundial sobresaliente, con once goles y tres asistencias, incluido un "hat trick" en el partido de vuelta de la repesca contra Irlandia.



"Creo que es la clase de jugador que puede adaptarse a cualquier cosa. Dale una pelota y la pelota hablará por él, independientemente de dónde esté. Mejora cuando juega con jugadores mejores", señaló.



Hareide se mostró, no obstante, comprensivo por que el jugador, que suena para el Barcelona ya desde su época en el Ajax, se encuentre a gusto en Inglaterra.



"Ha progresado mucho con Mauricio Pochettino en el Tottenham, un equipo que juega muy bien y en el que nos inspiramos. Además, ahora tendrán un nuevo estadio, así que por qué no seguir en Londres", declaró el técnico noruego.



En declaraciones recogidas por el mismo medio en la concentración de la selección danesa -que juega dos amistosos contra Panamá y Chile los próximos días-, Eriksen se mostró cauto.



"Para ser honestos, no pienso ni un segundo en un cambio de club. Uno tiene sus sueños, pero lo que es realista y puede ocurrir solo se ve cuando hay una oferta sobre la mesa. Ahora mismo la mayoría de jugadores están muy contentos por estar en el Tottenham, y yo, también", afirmó el jugador.



Dinamarca quedó encuadrada en el grupo C del Mundial de Rusia 2018, en el que jugará contra Francia, Perú y Australia.



(EFE)

LEE TAMBIÉN...