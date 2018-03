La paliza que sufrió Argentina a manos de España generó diversas reacciones en la prensa del país sudamericano. La gran mayoría liquidó a Sampaoli y su equipo, mientras que otros, como Sebastián Vignolo, tuvieron un discurso opuesto. La reflexión del popular 'Pollo' fue muy vista en YouTube.

En el programa "FOX Sports Radio", el 'Pollo' Vignolo inició la edición del martes con un monólogo, que se viralizó en YouTube, en el que trató de bajar las revoluciones luego del 6-1 que recibió Argentina en el amistoso de Madrid. Incluso, buscó puntos positivos.

"Una derrota que por supuesto duele, duele, pero que te puede acomodar. A Brasil una paliza como la que se comió ante Alemania en su Mundial lo bajó. Fue una catástrofe futbolística. Hoy Brasil, creo, es el mejor equipo del mundo, con muchas chances de coronorse en el Mundial de Rusia", arrancó el periodista de FOX Sports.

Y siguió: "No puedo hablar de una catástrofe. No puedo hablar de una situación dramática. A mí no me parece. Es un partido amistoso, frente a uno de los mejores seleccionados del mundo, sin tu jugador más importante".

YouTube: escucha todo el discurso de Sebastián Vignolo [VIDEO]