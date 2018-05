YouTube: periodista chileno se molestó por el caso Paolo Guerrero | VIDEO

Si bien el Perú vive un día muy feliz por la habilitación temporal que recibió Paolo Guerrero del Tribunal Federal Suizo, la misma que le permitirá jugar el Mundial Rusia 2018, el periodista chileno Rodrigo Goldberg se mostró disgustado por dicha resolución. El video ya es viral en YouTube.

Esto pasó en la edición matutina del programa "Agenda FOX Chile", cuando se comentaba sobre la provisional medida para Guerrero.

Goldberg, pese a que en un primer momento elogió las cualidades del goleador peruano, arremetió en seguida con la resolución del caso, pues considera que no fue tratado como se debía.

"Me encanta Paolo Guerrero y me dio mucha pena cuando lo castigaron. Por un lado me alegra que esté. Ahora Perú aumenta sus opciones. Es otro nivel contar con él", dijo Goldberg.

"Pero a lo que voy es la forma. Resulta que por tratarse de un jugador de categoría mundial, bueno ya, que juegue la Copa del Mundo. Después de eso lo castigamos. O sea, ¿cómo es la cuestión? Los castigos van según la conveniencia de cada deportista o qué. Pasó también con Messi cuando lo sancionaron cuatro partidos y le rebajaron a uno", dijo molesto el conductor chileno.

Lo cierto es que el caso Paolo Guerrero deja un precedente importante en lo que a justicia deportiva respecta. El tema se revisará nuevamente cuando culmine el Mundial.