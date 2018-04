Ibrahimovic con Jimmy Kimmel: “Un Mundial sin mí no sería un Mundial”

Zlatan Ibrahimovic sigue pensando en Rusia 2018. A pesar que dos años atrás confirmó su renuncia a la selección sueca, ahora decidió cambiar de opinión luego de tener un inicio sorprendente en la Major League Soccer con LA Galaxy.

Hace pocos días, mediante un mensaje en Twitter, Zlatan Ibrahimovic afirmaba que solo de él dependía si estaba o no en Rusia 2018. Y reafirmó ese pensamiento en el famoso programa "Jimmy Kimmel Live" de la cadena norteamericana ABC.

"Voy a estar en el Mundial y es todo lo que te puedo decir. Además tú sabes que un Mundial sin mí no sería un Mundial", le dijo un contundente Zlatan Ibrahimovic al conductor del show televisivo en señal abierta.

Otro de los temas que abordó Zlatan Ibrahimovic en su charla con Jimmy Kimmel fue la difícil pronunciación de su nombre. Fiel a su estilo egocéntrico respondió de una manera única.

"Mi nombre en la lengua de los Balcanes significa 'oro', preferiría que me llamaran así, pero sé que la gente tiene dificultades para pronunciarlo [Zlatan]. Así que alguien empezó a llamarme 'Ibra', y ahora la gente me llama Ibra, el león", explicó.

El gigante artillero escandinavo, además, pensó que iba a estar más tranquilo en Los Ángeles. Eso, hasta ahora, no se viene dando por culpa de su dilatada trayectoria y prodigiosas presentaciones en la MLS.

"En Europa el fútbol es enorme, así que a cada sitio que he ido la gente se vuelve loca y eso... La gente me dijo 'cuando vengas a Los Ángeles, no te preocupes. Podrás andar por la calle', pero desde el primer día. Pasa en todos sitios. Es mi culpa, si juegas de la forma que yo juego", puntualizó.