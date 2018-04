Por qué 1.500 millones de usuarios de Facebook van a quedar más desprotegidos

Facebook acaba de anunciar nuevos cambios, pero no se traducirán en buenas noticias para la gran mayoría de sus más de 2.000 millones de usuarios en el mundo.

La red social acaba de modificar su domicilio legal y se irá de Europa, lo que implica que millones de personas que la utilizan no quedarán protegidas bajo el nuevo marco de privacidad que quiere instaurar la Unión Europea (UE).



En medio del escándalo por el robo masivo de datos de Cambridge Analytica, la tecnológica ha buscado una vía de escape para no hacer frente a nuevas legislaciones que se pondrán en marcha en Europa a partir del próximo 25 de mayo.

Facebook estableció su domicilio legal en Irlanda en 2008 para aprovechar las bajas tasas de impuestos corporativos en ese país.

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) se pondrá en marcha en Europa el próximo 25 de mayo. (Foto: Getty)

Pero ahora, al trasladar su sede de Europa a Estados Unidos, la compañía espera limitar los efectos del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés).

Así, quienes usen Facebook fuera de la Unión Europea se regirán por la ley estadounidense, mucho menos estricta en cuanto a la privacidad.

- ¿Qué es el GDPR? -

Esta nueva ley fue creada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea para reforzar y unificar la protección de datos en su territorio.



El objetivo es dar más control a las personas sobre el uso de sus datos personales en internet. Será una normativa más restrictiva y transparente que la actual.



Las normas se aplicarán a los"controladores" y a los "procesadores" de datos. Los primeros son las organizaciones y empresas que deciden cómo y por qué quieren los datos personales; los segundos, las firmas informáticas que realizan la parte técnica.



Una de las cosas que defiende la nueva ley es el llamado "derecho al olvido" para hacer fácil a los internautas la eliminación de la información que hay sobre ellos en la red.



Además, obligará a las empresas a requerir un consentimiento explícito para recabar, usar y compartir los datos.



El cambio afectará a más del 70% de los 2.000 millones de usuarios de Facebook.



De acuerdo con estadísticas de diciembre, la red social cuenta con 370 millones de usuarios en Europa y 239 millones entre Estados Unidos y Canadá (estos últimos nunca estuvieron sujetos a las leyes europeas, así que no se verán afectados por el cambio).



También tiene 1.500 millones de miembros en Latinoamérica, África, Asia y Australia, que sí se verán afectados.



"El GDPR y la ley de derecho del consumo de la UE establecen normas específicas para términos y políticas de datos de los usuarios de la región. Hemos dejado claro que estamos ofreciendo las mismas protecciones, controles y configuraciones de privacidad, para todos los que usen Facebook sin importar dónde vivan", dijo Stephen Deadman, subdirector de privacidad global de la red social.



Pero Sylvia Kingsmill, experta en privacidad digital en la consultoría holandesa KPMG, le dijo a la BBC que este movimiento es "una salida fácil" para la firma tecnológica.

Facebook también almacena datos de quienes no usan su plataforma.

"Creo que la gente espera que sus datos -que ceden libremente a los gigantes corporativos- estén protegidos, y esta medida le pasará factura a las empresas que no lo hacen".



La especialista dice que los legisladores en Estados Unidos y Canadá podrían estar trabajando en sus propias leyes para que reflejen los mismos controles que ofrece el "innovador" GDPR.



Facebook ha estado bajo un extremo escrutinio tras las revelaciones que expusieron que 87 millones de datos de sus usuarios fueron usados para marketing político por la firma Cambridge Analytica.



En sus respuestas en el Congreso sobre qué papel jugó Facebook en el escándalo, el fundador y director ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg dijo que el GDPR "será un paso muy positivo para internet".



Cuando le preguntaron si esas regulaciones se aplicarían en Estados Unidos, su respuesta fue la siguiente: "Creo que todo el mundo merece una buena protección de la privacidad".

¿Qué puedes hacer tú para proteger tus datos?



Tras el escándalo de Cambridge Analytica, algunos decidieron borrar su cuenta en Facebook.



►Pero si no quieres dejar de usar la red social -y quieres hacerlo de forma más segura- puedes poner en práctica lo siguiente:



►Revisa la información que compartes: dentro de las opciones de configuración, comprueba a qué aplicaciones y juegos en línea le cedes tu información. Examina los permisos que otorgaste y elige qué quieres compartir y con quién.



►Infórmate sobre las políticas de privacidad: si ves frases que sugieran que estás cediendo demasiados datos, no uses una aplicación.



►Instala bloqueadores: te permitirán anular los anuncios y evitar el efecto de los rastreadores de páginas web, aunque es posible que limiten o ralenticen su funcionamiento.



►Borra tu historial: borra tus cookies de manera periódica siguiendo las instrucciones de los navegadores web para limitar lo que compartes.

Fuente: BBC