De Manhattan a Lima: el feroz ataque terrorista que nos golpeó a todos Hace 20 años, un martes de setiembre, una huelga de motociclistas empeoraba aún más el terrible tráfico limeño. Un renacer democrático bajo el aún esperanzador presidente Alejandro Toledo recibía en Lima a los delegados de la 28a Asamblea Extraordinaria de la OEA. Ver artículo

5 teorías de la conspiración sobre el 11-S bajo la lupa Desde que el World Trade Center y el Pentágono fueron objetivos de los mayores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos, hace 20 años, se comenzaron a tejer una serie de hipótesis que contradicen la versión oficial de las autoridades Ver artículo

“El 11-S fue el Pearl Harbor de mi generación”: entrevista a Jon Lee Anderson Lo que vino después del ataque del 11-S configuró los mapas geopolíticos, pero también las conductas. Jon Lee Anderson, cazador de conflictos, vivió los cambios desde sus epicentros. Ver artículo

Bin Laden, el apellido maldito Con el atentado a las Torres Gemelas, Osama Bin Laden condenó a su vasta familia a una vida de deshonra y abusos Ver artículo

11-S: ¿qué hacían, dónde estaban y cómo vivieron a la distancia los terribles ataques? El Comercio conversó con varios compatriotas reconocidos, de distintos ámbitos, para saber cómo se enteraron de los ataques del 11 de septiembre, en los que Al Qaeda derrumbó las Torres Gemelas, y los sentimientos que en ellos despertaron Ver artículo

11-S: ¿cómo era abordar un avión antes del atentado terrorista que cambió todos los protocolos de seguridad? El 11-S cambió el curso de la aviación comercial para siempre. Hasta antes del atentado, comprar un pasaje por Internet era una decisión avezada, y los equipajes se revisaban de manera aleatoria en los aeropuertos. Ver artículo

Nueva York, la ciudad que no se rinde El lugar donde se erigían las Torres Gemelas se ha convertido en un lugar de peregrinación para recordar a las casi 3 mil personas que perdieron la vida en esa mañana de horror Ver artículo

Enrique Flor, el periodista de El Comercio que presenció la caída de la segunda torre gemela de Nueva York Estudiaba inglés en la Gran Manzana durante sus vacaciones cuando ocurrió la tragedia. Enrique Flor, hoy radicado en Miami, no dudó un segundo en ir a la zona cero para cubrir lo que se convertiría en uno de los hechos históricos más devastadores del siglo XXI. Ver artículo

En recuerdo y homenaje de los seis peruanos caídos el 11 de setiembre del 2001 Por primera vez, el nombre de Giovanna Porras está incluido en la placa en la que hasta hace poco solo figuraban Kenneth Lira Arévalo, Ivhán Carpio Bautista, Roberto Martínez Escanel, Julio Fernández Ramírez y Luis Revilla Mier. Dos de sus madres comparten su testimonio y aseguran que el dolor no disminuye para las familias dos décadas después Ver artículo