El mundo después del 11-S: 25 cambios que transformaron nuestras vidas
A 25 años del 11-S, repasamos los cambios que los atentados de Al Qaeda provocaron en la seguridad, los viajes y la vida cotidiana.Ver artículo
Un recuerdo imborrable
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A 25 años del 11-S, repasamos los cambios que los atentados de Al Qaeda provocaron en la seguridad, los viajes y la vida cotidiana.Ver artículo
Alrededor de un 40% de las víctimas de los peores atentados terroristas en EE.UU. no han sido identificadas formalmente mediante sus restos.Ver artículo
El analista internacional señala que la guerra contra el terrorismo de alcance global que emprendió Estados Unidos fue contraproducente pues produjo más muertes y más islamismo radical.Ver artículo
Hace 20 años, un martes de setiembre, una huelga de motociclistas empeoraba aún más el terrible tráfico limeño. Un renacer democrático bajo el aún esperanzador presidente Alejandro Toledo recibía en Lima a los delegados de la 28a Asamblea Extraordinaria de la OEA.Ver artículo
Un hecho que ocasionó miles de muertes y conmocionó al mundoVer artículo
Primeras consecuencias del 11/09Ver artículo
Desde que el World Trade Center y el Pentágono fueron objetivos de los mayores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos, hace 20 años, se comenzaron a tejer una serie de hipótesis que contradicen la versión oficial de las autoridadesVer artículo
Lo que vino después del ataque del 11-S configuró los mapas geopolíticos, pero también las conductas. Jon Lee Anderson, cazador de conflictos, vivió los cambios desde sus epicentros.Ver artículo
Con el atentado a las Torres Gemelas, Osama Bin Laden condenó a su vasta familia a una vida de deshonra y abusosVer artículo
El Comercio conversó con varios compatriotas reconocidos, de distintos ámbitos, para saber cómo se enteraron de los ataques del 11 de septiembre, en los que Al Qaeda derrumbó las Torres Gemelas, y los sentimientos que en ellos despertaronVer artículo
El 11-S cambió el curso de la aviación comercial para siempre. Hasta antes del atentado, comprar un pasaje por Internet era una decisión avezada, y los equipajes se revisaban de manera aleatoria en los aeropuertos.Ver artículo
El lugar donde se erigían las Torres Gemelas se ha convertido en un lugar de peregrinación para recordar a las casi 3 mil personas que perdieron la vida en esa mañana de horrorVer artículo
Estudiaba inglés en la Gran Manzana durante sus vacaciones cuando ocurrió la tragedia. Enrique Flor, hoy radicado en Miami, no dudó un segundo en ir a la zona cero para cubrir lo que se convertiría en uno de los hechos históricos más devastadores del siglo XXI.Ver artículo
Por primera vez, el nombre de Giovanna Porras está incluido en la placa en la que hasta hace poco solo figuraban Kenneth Lira Arévalo, Ivhán Carpio Bautista, Roberto Martínez Escanel, Julio Fernández Ramírez y Luis Revilla Mier. Dos de sus madres comparten su testimonio y aseguran que el dolor no disminuye para las familias dos décadas despuésVer artículo
Después de 20 años, la placa conmemorativa con la que el consulado peruano en Nueva York recordará a los compatriotas fallecidos en los atentados a las Torres Gemelas tendrá seis nombres en lugar de cincoVer artículo