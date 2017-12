El abuelo de 97 años que decidió recorrer el mundo junto a su nieto

Hace un tiempo Lluís Martínez le mostró a su abuelo de 97 años, Antonio Quiles, el canal Viajar y lo primero con que se encontró fue París. "Me encanta", dijo Antonio y fue ahí cuando a Lluís se le ocurrió una increíble idea.

El español pensó que si su abuelo era capaz de emocionarse de esa forma, se merecía conocer lo que no había podido en casi un siglo de vida. De esta forma, compró dos pasajes a Milán sin preguntarle a Antonio, aunque no era necesario ya que su abuelo estaba "dispuesto a todo".



Así, desde el año 2016 nieto y abuelo han recorrido juntos diversas ciudades de italianas, como Milán, Florencia y Venecia, además de París, el destino que originó la idea de la travesía.



"Me gustó Italia. Había que correr mucho, pero es bonito, sobre todo Venecia. Ahora, es más bonito París", dijo Antonio al diario español El País.



Con casi cien años de vida, Quiles ha recorrido las ciudades a pie con una mochila colgada al hombro.



"Tengo una energía que ni yo me la creo. Pero solo se me nota si estoy de pie y en movimiento", cuenta el abuelo. Ambos viajeros disfrutan pasando tiempo juntos.



"Lo paso muy bien con mi nieto de viaje, porque él es el que habla y el que lo sabe todo", dice Antonio. En tanto Lluís asegura que lo mejor de viajar con su abuelo es "su ingenuidad" y su capacidad de asombro.



Y agrega que para él estos viajes se han convertido en una forma diferente de reencontrarse con los lugares que conoció en el pasado.

"Hay quienes dicen que no debes volver al sitio en el que has sido feliz, pero es que con tu abuelo cambia todo. Hay una reinterpretación", cuenta Luís Martínez.



Actualmente, el "abuelo viajero" se encuentra realizando lo que ha llamado "libros de mis viajes", en donde escribe sus travesías en libretas para después pedirle a su vecino que las mecanografíe, para luego reunir las fotos, ordenar el material y encuadernarlo



. Aún queda mucho por viajar y muchas aventuras por contar. Lluís y Antonio aseguran que el próximo destino será Inglaterra.



Fuente: Emol,GDA