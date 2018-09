Este martes se conmemora 17 años del trágico atentado terrorista del 11-S contra el World Trade Center que destruyó las Torres Gemelas dejando miles de muertos y heridos.

Las imágenes del accidente horrorizaron al mundo entero y significaron un gran golpe a Estados Unidos por parte del grupo terrorista Al Qaeda.

Las Torres Gemelas eran una figura emblemática del mundo financiero estadounidense yacido en Nueva York. Imágenes de YouTube muestran cómo a diario este lugar era visitado por turistas para llegar a la zona más alta del edificio para tomar fotos y ver parte del panorama de la ciudad.

La zona baja de las Torres Gemelas se llenaba de comercios y en otras ocasiones de manifestaciones culturales.

La zona más alta de ambas estructuras eran llamadas el 'Techo del Mundo'. En las imágenes de YouTube, que muestran videos antes del trágico accidente, se ve un pizarrón que daba la bienvenida a los turistas en donde se podía leer “Welcome to the top of the world” (Bienvenido a la cima del mundo).

El fotógrafo Leo Vaca logró capturar a través de su cámara la cima de las Torres Gemelas. Este hombre explicó al medio argentino Clarín las sensaciones que le trajo llegar a esta parte alta de la estructura.

“Me sorprendió la altura, el silencio. Allá arriba estaba el extracto de la Gran Manzana, su jugo –relata–. Me encontré con un lugar de libertad. Muchos niños jugando. Era, llamativamente, un espacio que generaba confianza, seguridad y mucho placer”.

En esa misma entrevista el fotógrafo explica que en la parte alta había un restaurante de comida rápida donde vendían hot dogs con papas fritas, chucherías y recuerdos de la ciudad como anteojos raros, polos, llaveros, postales, etc.

Estos son los videos de YouTube que muestran cómo eran las Torres Gemelas antes del atentado terrorista.

Las Torres Gemelas pertenecían al World Trade Center (WTC), un complejo conformado por siete edificios ubicados en la ciudad de Nueva York.

Las edificaciones que fueron atacadas por el grupo terrorista Al Qaeda contaban con 110 pisos donde trabajaban 376 importantes empresas internacionales, así como diversos negocios, que ofrecían empleo a más de 50 mil personas.

Según medios estadounidenses a diario al menos 100 mil personas visitaban el complejo, entre turistas y empresarios.

Los atentados del 11 de setiembre causaron la muerte de cerca de 3.000 personas, la mayoría en Manhattan, y derivaron en una larga guerra en Iraq y Afganistán, que hasta la actualidad siguen afectadas por conflictos violentos.