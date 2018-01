En pocas horas el papa Francisco aterrizará en Chile para iniciar una gira que también lo traerá al Perú. Por ello, antes de la llegada del Sumo Pontífice a nuestro país, decidimos repasar algunos datos curiosos en torno a la máxima autoridad católica.



-Ha habido 266 Papas en la historia y de ellos 212 han sido italianos y 54 de otras nacionalidades. En total han sido canonizados como santos 83 pontífices.

-Los nombres más repetidos entre los Papas son: Juan (23 veces), Gregorio (16), Benedicto (16), Clemente (14), León (13), Inocencio (12), Pío (12), Esteban (9), Urbano (8), Alejandro (7), Adriano (6), Paulo (6), Sixto (5), Martín (5), Celestino (5), Nicolás (5), Anastasio (4), Honorio (4) y Juan Pablo (2). Los nombres de los otros pontífices han sido Landón, Tomás, Luis, Javier, Ignacio y Francisco.

-El Papa Juan XX nunca existió. El portugués Pedro Juliao, conocido como Pedro Hispano se nombró Juan XXI por un error de numeración. El pontífice era un apasionado de los estudios científicos, por eso mandó a construir un departamento en el Palacio de Viterbo donde podía encerrarse a leer textos, pero el departamento se derrumbó y el Papa quedó sepultado bajo las ruinas. Seis días después murió por las heridas. Cuenta la agencia española Materia, que antes de convertirse en Papa, escribió varios libros sobre medicina casera, entre ellos “Tesoro de los Pobres” donde había dos secciones dedicadas a mejorar el desempeño sexual.

-Las estadísticas indican que 216 pontífices han fallecido por muerte natural y seis fueron asesinados. Además, 147 están enterrados en la basílica de San Pedro.



-Según una investigación de "El Tiempo" de Colombia, el Papa más joven de la historia fue Benedicto IX, elegido en 1032 a la edad de 12 años, aunque otras fuentes sugieren que, en realidad, tenía 20. Lo cierto es que reinó cerca de 13 años, pero en tres ocasiones diferentes, por lo que cuenta como si hubiera sido elegido tres veces según el anuario pontificio.



-El libro "Vaticanerías: anécdotas y curiosidades de una historia milenaria" de Nino Lo Bello, cuenta que cuando fue elegido Juan XXIII, se debió probar tres trajes distintos y ninguno le quedó. "Todos me quieren, menos los sastres", bromeó el pontífice que llevaba unos cuantos kilos de más. De acuerdo al libro, el pontífice se pasaba horas mirando desde lo alto de la Santa Sede a las personas con binoculares y fumaba una cajetilla de cigarros al día. Lo Bello cuenta además que Pío XII tenía la afición de perseguir moscas por los jardines del Vaticano.

-El cónclave más largo para elegir a un Papa fue el de Benedicto XIV en 1740. Duró 181 días (entre el 18 de febrero y el 17 de agosto). Eran 51 electores y 4 murieron en ese lapso.



-Desde su fundación, en 1839, El Comercio ha sido testigo de 13 cónclaves. Cuando apareció el primer número de este Diario, ocupaba el trono de Pedro, Gregorio XVI. Su muerte el 1 de junio de 1846 convocó a los miembros del Colegio Cardenalicio, que eligieron a su sucesor, Pío IX, el 16 de junio. Pero eran tiempos distintos. Las noticias viajaban por barco y la muerte de Gregorio XVI se conoció en el Perú el 6 de agosto, dos meses después y la elección de su sucesor, a los tres meses.



-Albino Luciani (Juan Pablo I) fue el primer Papa que escogió dos nombres, como una forma de honrar a sus dos antecesores. Pero un ataque cardíaco se lo llevó a los 33 días y sumió al mundo en el desconcierto y la incredulidad. "Circulan rumores de que el Papa sufrió un envenenamiento criminal", se tituló en una nota publicada el 1 de octubre de 1978 en base a un cable de AFP.

-La elección de Pablo VI causó interés especial en el Perú, debido a que por vez primera un cardenal peruano, Juan Landázuri, participaba en un cónclave. En la primera página de El Comercio del 22 de junio de 1963 --al día siguiente de que saliera humo blanco-- se destacó el dato, transmitido por el mismo Landázuri, de que a pedido suyo la primera bendición dada por Pablo VI fue para el Perú.



-Francisco no ve televisión desde 1990 por una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen la noche del 15 de julio. “No fue por ningún motivo particular. Me dije, esto no es para mí”, reveló al diario argentino “La voz del pueblo” y luego confesó que no sabría distinguir el estilo de juego de Messi y Mascherano porque nunca los ha visto jugar.



-Francisco es técnico químico, duerme cada día una siesta de 40 minutos, se afeita dos veces al día y usa zapatos ortopédicos. Por la noche pide plátanos en su habitación porque le ayudan a evitar los calambres.