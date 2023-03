El que ves aquí arriba es un gráfico circular, diagrama sectorial o gráfica circular, también llamado gráfico de pastel, gráfica de pizza, gráfico de tarta, nudo de globo, gráfico de torta, gráfico de quesitos o gráfica de 360°... muchos nombres para algo que, cuando fue creado, fue despreciado.

Fue el economista político escocés William Playfair quien creó el primer gráfico circular del mundo, así como algunos de los primeros gráficos de líneas y de barras.

Pero si bien hoy en día la visualización de datos está en todas partes, cuando Playfair los presentó por primera vez hace más de 200 años, la idea de usar formas para ilustrar cifras no fue bien recibida.

¿Cómo podrían los dibujos representar realmente datos científicos sólidos?

¡Cómo no!

Con el tiempo, la visualización de datos se convirtió en toda una forma de arte.

Y entre ese poblado universo de gráficos, escogimos los siguientes 5 pues cambiaron, a su manera, el mundo.

Los mapas de puntos del doctor Snow

Dr. Snow, recortes de diario y pareja

Uno de los usos más conocidos de la visualización de datos fue ideado en Londres en 1854.

En ese momento se creía ampliamente que las enfermedades infecciosas como el cólera se propagaban por el aire.

El cirujano John Snow creía otra cosa: estaba convencido de que las infecciones podían propagarse por el agua sucia.

Cuando se produjo un brote mortal de cólera en el barrio londinense Soho, Snow rastreó cada caso y los marcó con un punto en un mapa.

Mapa de puntos

La imagen que surgió era clara: todas las muertes por cólera se agrupaban alrededor de una bomba de agua en Broad Street.

Cuando presentó sus hallazgos a los funcionarios locales, la bomba se cerró y el brote terminó.

El doctor Snow cambió fundamentalmente nuestra comprensión de los microbios, y sus sencillos mapas de puntos jugaron un importante rol en el proceso.

El diagrama de la rosa

Casi al mismo tiempo, la "dama de la lámpara" Florence Nightingale usó una ingeniosa imagen para salvar aun más vidas.

Florence Nightingale

Durante la Guerra de Crimea, se dio cuenta de que las condiciones insalubres en los hospitales estaban matando a más soldados que los que morían en el campo de batalla.

Quería persuadir a la reina Victoria, jefa del ejército británico en ese momento, para financiar mejores condiciones en los hospitales militares.

Así que creó el "Coxcomb", que se traduce como cresta de gallo o sombrero de bufón, pero que en español se conoce como el diagrama de la rosa.

Diagrama de rosa

El gráfico circular desigual mostraba los datos sobre las causas de las muertes de soldados de una manera altamente efectiva.

Sus esfuerzos tuvieron un impacto radical, no solo mejorando las condiciones sanitarias de los hospitales militares en ese momento, sino también cambiando la cara de la atención médica moderna.

La verdad negra

Uno de los ejemplos más originales de visualización de datos fue creado por el historiador estadounidense y activista de los derechos civiles W.E.B. Du Bois, para la Feria Mundial de París de 1900.

DuBois

DuBois presentó una serie de gráficos hechos a mano que mostraban los logros educativos, sociales y comerciales de los estadounidenses negros en los 35 años transcurridos desde que la esclavitud había sido oficialmente abolida.

La información cuestionaba los estereotipos e ilustraban cómo las comunidades negras seguían siendo discriminadas.

DuBois esperaba que las visualizaciones ayudaran a poner fin a los prejuicios raciales en el mundo.

"El problema del siglo XX es el problema de la línea de color", escribió.

Gráficos de Du Bois

Aunque sus sueños no se hicieron realidad, los hermosos gráficos de DuBois ahora se reconocen como un poderoso uso de la visualización de datos para demostrar el cambio social.

El árbol de Kallikak

La visualización también puede utilizarse para la desinformación, a veces con consecuencias desastrosas.

Este es el árbol genealógico de Kallikak.

Árbol de Kallikak

Como gráfico, no es innovador, pero su impacto fue profundo.

Fue creado sobre bases dudosas por Henry Goddard, un psicólogo y eugenista estadounidense que creía que uno de los mayores problemas de la sociedad eran las personas "débiles mentales", básicamente, cualquiera que él y personas como él consideraran de menor inteligencia.

Goddard escribió el libro "La Familia Kallikak: Un estudio de la herencia de la debilidad mental", basado en la historia de Martin Kallikak, un soldado que estaba casado y tenía una familia de ciudadanos honrados. Pero, según el libro, Martin Kallikak tuvo un hijo producto de una aventura de una noche con una camarera "débil mental".

Para Goddard, la "debilidad mental" era hereditaria y su descendencia estaba llena de lo que él llamaba los "tipos más bajos de seres humanos".

Pero era una ficción. La camarera nunca existió.

Libro con sombra en forma de swastika

Aun así, el árbol genealógico de Kallikak se podía encontrar en los libros de texto escolares hasta la década de 1950 y también fue utilizado por el movimiento eugenésico durante décadas después.

Y fue adoptado por los nazis, que lo usaron en películas de propaganda para obtener apoyo para sus leyes de pureza racial, lo que llevó al asesinato de miles de personas discapacitadas en el Holocausto.

Rayas de calor

A veces, el estatus icónico se puede lograr casi accidentalmente.

En 2018, el científico Ed Hawkins fue invitado a dar un discurso sobre el cambio climático en el festival literario Hay, en Gales.

Necesitaba explicarle el aumento de las temperaturas medias globales a una audiencia en gran medida no científica, por lo que ideó un gráfico que no usaba palabras, solo colores.

Gráfico de Hawkins

Era una forma increíblemente simple de demostrar cómo se había calentado el planeta desde 1850.

El gráfico, conocido como las "rayas de calentamiento", utiliza azules para indicar años más fríos que el promedio y rojas para mostrar años con temperaturas más altas que el promedio.

Desde entonces, se actualiza cada año, y en 2022 Hawkins dijo que era el primer año en que todos los países necesitaron una nueva franja roja, lo que demuestra lo rápido que está cambiando el clima de la Tierra.

Aunque el gráfico rompe algunas de las reglas de la visualización de datos (no proporciona un título o leyenda), es uno de los gráficos más icónicos de los tiempos modernos.

* Este artículo es una adaptación del video de BBC Ideas "Five charts that changed the world", animado por Adam Proctor. Para verlo, haz clic aquí.