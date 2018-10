6 claves de lo que se juegan Bolivia y Chile en la Corte de La Haya

Con los ojos puestos en La Haya, nuestros vecinos Bolivia y Chile aguardan hoy con gran expectación la decisión que, a partir de las 8 a.m. (hora peruana), dará a conocer la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en torno a la demanda boliviana presentada en abril del 2013.

Lo que Bolivia le ha pedido al principal órgano judicial de la ONU es que obligue a Chile a sentarse a negociar un acuerdo que le otorgue un acceso soberano al Pacífico.

► 1. ¿Cuáles son los argumentos de la demanda boliviana?

​

Bolivia sustenta su reclamación en ofrecimientos hechos por diversas autoridades chilenas –desde 1920 hasta por lo menos 1983– para “negociar con Bolivia y, como producto de ello, otorgar un acceso al mar”. La Paz considera que estos actos unilaterales de voluntad han generado derechos a su favor para negociar.

► 2. ¿En qué se basa Chile para rebatir la demanda boliviana?

​

Chile sostiene que los asuntos fronterizos con su vecino quedaron resueltos en el Tratado de 1904, que puso fin a la Guerra del Pacífico, y que los actos unilaterales invocados por Bolivia a lo más fueron ofertas (no promesas) dentro de un proceso de negociación fallida, justamente porque Bolivia “no aceptó las condiciones presentadas”, y que la oferta ya es caduca, pues “no tiene vida independiente” tras el fracaso de las negociaciones.

► 3. ¿Ya ha habido alguna sentencia de la CIJ en esta demanda?

​

Así es. En setiembre del 2015, Bolivia se apuntó una primera victoria cuando la corte rechazó, por 14 votos a favor y 2 en contra, la excepción preliminar presentada por Chile y se declaró competente para seguir con el juicio. A continuación, el país demandado presentó su contramemoria, Bolivia la réplica y Chile la dúplica. Los alegatos orales finales se escucharon en mayo de este año y los jueces entraron en el período de deliberación hasta llegar a un voto en mayoría, que se conocerá hoy.

1978 Fue el año en que Chile y Bolivia interrumpieron sus relaciones diplomáticas, solo tres años después del Abrazo de Charaña, encuentro entre las dictaduras de Pinochet y Banzer.

► 4. ¿Qué posibles escenarios se abren con el fallo?

​

Están las opciones extremas. Uno, que la CIJ se decante por Chile y diga que no hay fuente del derecho internacional que lo obligue a negociar. Dos, que se acepten los postulados de Bolivia y se obligue a su vecino “a negociar de buena fe, sin demora y dentro de un plazo razonable”, como pide La Paz. Habrá que ver si la CIJ pone requisitos para ello y si ambas partes están de acuerdo. Pero también habría una solución intermedia: que Chile no tiene la obligación jurídica, pero que recomiende a las partes a entablar diálogos. Se trataría de una invitación meramente política.

► 5. ¿Está inmerso el Perú en este contencioso?

​

No. La sentencia que emitirá la CIJ es un tema bilateral y no vincula a nuestro país, ya que no acordará el acceso soberano de Bolivia al Pacífico. Pero a la larga, dependiendo de la decisión de hoy, el asunto puede acabar envolviendo al Perú. Si una ulterior negociación derivara en cesión de Chile a Bolivia de terreno, y este pasara por zonas que antes de la Guerra del Pacífico hubieran pertenecido al Perú, nuestro país debe autorizar tal cesión, según los tratados existentes con Chile.

13 puntos Tenía la agenda que los presidentes Bachelet y Morales plantearon en el 2006 para normalizar las relaciones, pero no se llegó a ningún resultado.

► 6. ¿Se trata de la única disputa en la CIJ entre ambos países?

​

No. En junio del 2016, Chile demandó a Bolivia ante La Haya por una controversia sobre el uso del Silala. Santiago lo considera un río internacional, por lo que “tiene derecho a usar sus aguas”. La Paz sostiene que se trata de un manantial cuyo flujo fue desviado artificialmente a Chile, que “realiza un uso abusivo de sus recursos hídricos”. Bolivia ha presentado una contrademanda.