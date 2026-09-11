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Resumen

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En esta foto de archivo tomada el 11 de septiembre del 2001, un avión comercial secuestrado se acerca a las torres gemelas del World Trade Center poco antes de estrellarse contra el emblemático rascacielos de Nueva York. (Foto: SETH MCALLISTER / AFP)
En esta foto de archivo tomada el 11 de septiembre del 2001, un avión comercial secuestrado se acerca a las torres gemelas del World Trade Center poco antes de estrellarse contra el emblemático rascacielos de Nueva York. (Foto: SETH MCALLISTER / AFP)
Por Gisella López Lenci

Después de 25 años, los atentados del 11 de Setiembre nos siguen dejando lecciones en cuanto a la seguridad y a la amenaza del terrorismo internacional. Aunque las coyunturas han cambiado y los grupos terroristas se han atomizado, el peligro continúa latente, sobre todo porque ha aumentado el crimen transnacional de las organizaciones delictivas.

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Entrevista