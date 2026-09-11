Después de 25 años, los atentados del 11 de Setiembre nos siguen dejando lecciones en cuanto a la seguridad y a la amenaza del terrorismo internacional. Aunque las coyunturas han cambiado y los grupos terroristas se han atomizado, el peligro continúa latente, sobre todo porque ha aumentado el crimen transnacional de las organizaciones delictivas.

-El 11-S fue un antes y un después en el tratamiento de la seguridad en Estados Unidos y en la mayoría de potencias extranjeras. ¿Cómo ha variado el concepto de seguridad internacional desde los ataques del 2001?

Tras el 11-S los norteamericanos crearon dos conceptos muy importantes: el ‘homeland security’ o seguridad nacional, y el ‘preemption’ o Doctrina de Acción Preventiva, que era la prevención antes de que sucedan las cosas y el vaticinar que se va a tener un problema grave. Sin embargo, esto trajo muchos problemas de derechos humanos porque se detuvo a gente sospechosa, pero que en realidad no tenía ninguna injerencia en grupos terroristas o islamistas. El concepto de ‘homeland security’ fue difícil de comprender porque para los estadounidenses era la seguridad de la patria, pero también se hacía referencia a la seguridad transnacional. Entonces, para muchos fuera de Estados Unidos vino la duda sobre cómo los países se iban a comunicar globalmente si no había una definición clara.

-Apenas ocurrieron los atentados, los cambios más inmediatos se plasmaron en la seguridad aeroportuaria y el transporte aéreo. ¿Cómo se trasladaron estas medidas a nuestro día a día?

De algún modo a todos nos afectó. Y esto ocurrió en momentos en que se daban aperturas comerciales entre los países, y volvimos a tener la urgencia de cambiar el tema de las fronteras, que se convirtieron en un asunto mucho más complejo. Así, teníamos la necesidad del comercio, pero también estábamos siendo proclives a amenazas. Porque además del aumento del terrorismo, el crimen organizado transnacional también creció.

Si lo trasladamos a nuestros países, yo no veo una estrategia clara de fronteras en América Latina. Por ejemplo, México tiene frontera con Belice, que todavía es parte de la Commonwealth británica, y ni siquiera hemos hablado con los británicos para plantear un tema de seguridad entre nosotros. O simplemente pensemos en la triple frontera en Sudamérica, entre Brasil, Argentina y Paraguay, donde hay presencia del grupo Hezbolá.

Más allá de las cerca de 3.000 personas fallecidas y más de 6.000 heridas en el derrumbe del World Trade Center, Nueva York no ha terminado de contar aún las personas enfermas de cáncer y otros males graves. (Foto: AFP)

-¿Después de que se redujo a Al Qaeda y al Estado Islámico se pueden estar generando nuevas circunstancias para una nueva ola de terrorismo islamista? ¿Qué tan peligrosas son las filiales que quedan de Al Qaeda?

Al Qaeda tiene alianzas con diferentes grupos en África, como Al-Shabab en Somalia, el Frente de Apoyo al Islam y los Musulmanes que opera en el Sahel (Malí, Burkina Faso y Níger), AQBA que opera en Yemen y también está AQIS, que es Al Qaeda en el subcontinente indio y que están expandidos hasta India, Pakistán y Afganistán. Entonces, Al Qaeda sí ha logrado tener cierta expansión y ha sabido vivir a través de la extorsión, el tráfico de drogas, el narcomenudeo y, sobre todo, el tráfico de armas. Y un dato importante, en África también conviven con el Grupo Wagner de los rusos.

-La amenaza no ha desaparecido…

No, la amenaza terrorista global no ha desaparecido. Además, desde el 2001 cuenta con una serie de posibilidades tecnológicas. Hablemos de las criptomonedas, por ejemplo, que no solo les permite lavar dinero, sino hacer una serie de compras en la ‘dark web’, donde se vende de todo. No olvidemos tampoco que pueden introducir virus en los diferentes sistemas de seguridad. Entonces, hablamos de situaciones muy complejas que pueden perpetrar los grupos terroristas y el crimen organizado.

Muchas familias y visitantes visitan el Memorial del 11 de setiembre en la ciudad de Nueva York. (Foto de Yuki IWAMURA / AFP) / YUKI IWAMURA

-También podrían perpetrar ataques con ayuda de la inteligencia artificial…

Si, la preocupación esta latente. Estados Unidos cuenta con la Red de Control de Delitos Financieros, que se dedica a vigilar el financiamiento al terrorismo y reporta actividades sospechosas. Pero también está Palantir, esta poderosa empresa de software especializada en revisión de datos e inteligencia artificial que trabaja para las agencias de seguridad en Estados Unidos. Ahora, una de las cosas más importantes que ha pasado desde el 11-S ha sido la guerra en Ucrania.

-¿Por qué?

Mira, la guerra de Ucrania me parece crucial. Es el antes y después de los enfrentamientos a gran escala entre dos países antagonistas y es la enseñanza de las batallas de la modernidad. Ucrania ha sido el laboratorio de mafias, que volvieron porque se dieron cuenta que era muy interesante el tráfico de armas. No sabemos hasta qué grado estén participando grupos extremistas o del crimen organizado, pero la proliferación de armas del mercado negro está latente. Otro aspecto importante es la adaptación constante a tecnología militar barata, como los drones.