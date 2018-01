Abuchean a Trump en Davos tras sus críticas a la prensa [VIDEO]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado este viernes en Davos cuando criticó de nuevo a la prensa, a la que calificó de "cruel". El momento quedó registrado en videos que fueron compartidos en YouTube.



La presencia del presidente estadounidense marcó la edición de este año, dejando de lado la infinidad de seminarios y mesas redondas que cada año organiza el Foro Economíco Mundial (WEF).

Incluso antes de su llegada, los jefes de Estado que pasaron por la exclusiva estación de esquí respondieron por anticipación a la posiciones proteccionistas de Trump, defendiendo la globalización pero admitiendo que había perdido "brillo".

El plato fuerte llegó el viernes con un discurso de 15 minutos en el que dibujó una economía floreciente y pidió un comercio libre "pero justo".

Pero no pudo evitar, como suele, provocar polémica, esta vez con sus críticas a la prensa.

"Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa", dijo Trump respondiendo a una pregunta tras su discurso, provocando los abucheos de parte del público de la sala.

Fuente: AFP