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Resumen

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Francia, España, Inglaterra y Argentina son las cuatro selecciones de fútbol que disputarán la ronda final del Mundial 2026. Uno de estos cuatro equipos levantará el domingo 19 de julio la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Todos comparten algunos rasgos en común: ya han ganado un Mundial, tienen a los mejores jugadores, ocupan las cuatro primeras posiciones del ránking FIFA y también mantienen pugnas extradeportivas que se han hecho notar durante estos días.

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