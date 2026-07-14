Uno de los últimos incidentes lo ha protagonizado el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy tras publicar una columna de opinión en la que señala que Francia, el próximo rival de España, “tiene una plantilla de altísimo nivel aunque, eso sí, sin franceses”.

El comentario no cayó bien en el país vecino, donde se ha calificado de “mugriento racismo” lo expresado por Rajoy, llamándolo también discurso de odio. Incluso la embajada de Francia en Madrid recordó que todos sus jugadores son franceses. “De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también”, indicó.

En España, Rajoy también ha recibido el rechazo por parte del actual gobierno, el PSOE y Podemos. En cambio, Borja Sémper, portavoz del Partido Popular (agrupación a la que pertenece Rajoy), indicó que lo dicho por el expresidente es parte de una columna “sarcástica” y que “su expresión es sin mala intención”.

El expresidente del gobierno español Mariano Rajoy. Foto: EFE/ Sergio Pérez/Archivo

Esta situación se debe a ciertas críticas que cuestionan el origen de jugadores de ascendencia africana. “Lo que llama la atención es que un político, un expresidente del gobierno español, también esté en ese tipo de discurso” , indica el analista Francisco Belaunde en conversación con El Comercio.

No es un tema nuevo. Belaunde también recuerda que un sector de la política francesa cuestionó la representación de su propia selección. Este fue el caso del fallecido líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen, del Frente Nacional, quien en el 2006 aseguraba que quizá se había “exagerado la proporción de jugadores de color” en el seleccionado galo.

Además… La senadora y Mbappé La senadora paraguaya Celeste Amarilla desató una fuerte polémica internacional tras insultar de manera racista al delantero francés Kylian Mbappé, luego del partido en que Francia eliminó a Paraguay. Mbappé respondió calificándola de “mujer despreciable e indigna de su cargo”, lo que generó otra respuesta. Sin embargo, el gobierno paraguayo se desmarcó, Francia y la FIFA condenaron los dichos y la fiscalía de París abrió una investigación por incitación al odio. Aunque Amarilla pidió disculpas inicialmente, luego volvió a atacar al jugador y exigió que él se retractara, alegando violencia política y de género.

Para el antropólogo Alex Huerta-Mercado “lo que hace el Mundial como evento futbolístico es evidenciar cosas que subyacen en la sociedad”. Asuntos como el racismo, que se nutre por la agresividad de la competencia y que se suele difundir en medio del anonimato de Internet.

Pero hoy en día tiene otro aspecto.

“Lo que llama la atención es que los políticos lo hagan, en el caso paraguayo [Celeste Amarilla] de una forma agresiva, y en el caso de Rajoy con sorna. Sí llama bastante la atención y te hace ver que en los últimos tiempos los discursos de extrema derecha han permitido naturalizar este tipo de cosas” , puntualiza el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Más allá de estas diferencias que han salido a la luz, un partido entre Francia y España se ha convertido en un clásico del fútbol europeo: es la octava vez que los dos países vecinos se enfrentan en competición oficial en lo que va de este siglo.

¿Un partido o una revancha?

El segundo encuentro esperado es el que protagonizarán Inglaterra y Argentina, con un pesado trasfondo bélico: el de la Guerra de las Malvinas a comienzos de los años 80 del siglo pasado.

El conflicto sigue marcado en la conciencia de los argentinos. Sin embargo, el propio Lionel Scaloni aclaró la situación.

“Es un partido de fútbol, nada más”, dijo el técnico argentino en conferencia de prensa.

MIRA TAMBIÉN: Delcy Rodríguez designa a Félix Plasencia como nuevo canciller de Venezuela en reemplazo de Yván Gil

Para Huerta-Mercado “nada se libera de lo político” y “el fútbol hasta cierto punto ha permitido que países que tienen desventajas políticas o económicas en el mundo se sientan redimidos al vencer a países más poderosos” .

Este es el caso de Argentina, que perdió la guerra, y su gran revancha simbólica se dio en el Mundial México 86, cuando se enfrentaron ingleses y argentinos, con un brillante Diego Armando Maradona que hizo dos goles históricos.

“Ahí tenías los dos elementos reivindicativos por Diego Armando que, como puedes ver, pertenecía al pueblo, era una suerte de muchacho de barrio. Yo diría que más bien fue ese partido el que generó una idea de pequeña revancha”, asevera Huerta-Mercado.

Belaunde también coincide en que hoy el conflicto no es lo más importante, sino que “es algo para los medios, los periodistas o gente de las redes sociales que quiera hacerse notar”.

Vale recordar que el mismo Maradona confesó que pensaba mucho en las Malvinas durante el partido de 1986. “Siempre pensábamos en Malvinas. Yo no mezclo la política con el deporte, pero quería dar más que en otros partidos”, confesó.

Desde el lado inglés la situación parece ser diferente. “Por lo que dicen los medios, no he visto que se le dé tanta repercusión al asunto. Y hay gente que escribe de manera un poco irónica, pero no le dan tanta importancia tampoco”, anota Belaunde.

Qué tal Mundial...

Luego de un mes de competencia, y a punto de completar los 104 partidos, el Mundial que ha tenido como sede a Estados Unidos, México y Canadá está por llegar a su fin con un balance peculiar, en especial por la intervención de la política.

“Ha habido claramente una interferencia de la geopolítica en esta Copa del Mundo” , indica Belaunde. Para el analista, una primera situación difícil estuvo marcada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pues se temió que este último no pudiera participar.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se toma una selfie con el presidente Donald Trump. (Foto: AFP). / KOEN VAN WEEL

Otro punto fue la politización del deporte con Donald Trump. “Darle un premio de la paz a Donald Trump es una barbaridad, y después se metió la política en un evento totalmente deportivo. Y eso fue atroz”, menciona Belaunde, en alusión a la llamada telefónica a Gianni Infantino para que interviniera en el caso de la expulsión del delantero estadounidenses Folarin Balogun.

MIRA TAMBIÉN: Trump notifica al Congreso de Estados Unidos que el 7 de julio se reanudaron los combates en Irán

La migración fue otro tema que rondó el Mundial 2026, puntualmente en Estados Unidos, desde antes de iniciarse.

Más allá de todos las dificultades que salieron a la luz, Huerta-Mercado también destaca la aparición de figuras como Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, un “hombre que pese a todo logra destacar bastante”, o la idealización de Erling Haaland que, “siendo un jugador grandote y con gesto amenazante, termina siendo bastante noble”.

“Fuera de todo el racismo, de toda limitación, por ejemplo, que ha tenido el equipo de Irán, o la gente que ha tenido dificultades con la visa, el espíritu humano puede superar un montón de trabas, ya sea por el poder político, ya sea por el racismo”, concluye el especialista. ¿Qué otras imágenes nos dejará todavía el Mundial 2026 en su recta final?