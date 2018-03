ICE usó datos de Facebook para rastrear criminales, según The Intercept

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) utilizó datos de Facebook para rastrear a un sospechoso en Nuevo México, según informó el portal The Intercept, que cita información de correos electrónicos y documentación exclusiva.

Horas de conexión, lugares desde dónde accedió, toda la información fue conseguida a través de Facebook por los agentes de Aduanas para dar con el paradero del supuesto delincuente.



El citado medio indicó que en febrero y marzo de 2017 el ICE realizaba sus operaciones vía email y así se comunicaban los agentes para hacerse llegar la información entre ellos.



Los funcionarios plantearon cruzar los datos de Facebook con "información de la dirección IP de T-Mobile", según una cadena de correos citada por The Intercept. Además, una agente sugiere acudir a "nuestro tipo de Palantir" para "arrojar la información de Western Union", porque suponían que el individuo enviaba dinero a través de Nueva York.



Palantir es una empresa de datos envuelta en polémica por tener varios contratos con agencias militares y gubernamentales como ICE, a quien entrega información sobre inmigrantes para su deportación. Su fundador e inversor de Sillicon Valley, Peter Thiel, es partidario de Donald Trump.



ICE dijo a The Intercept que no hará comentarios sobre "las técnicas o tácticas de investigación aparte de decir que, durante el curso de una investigación criminal, tenemos la capacidad de solicitar citaciones y órdenes judiciales para obligar legalmente a una compañía a proporcionar información que pueda ayudar a completar el caso y el enjuiciamiento posterior".



Por otro lado, Facebook se pronunció sobre el caso indicando que se trataba de la búsqueda de un depredador infantil activo.



"Nos tomamos muy en serio la aplicación de las leyes que protegen a los niños de los depredadores infantiles, y respondimos a la solicitud válida de ICE con datos consistentes con nuestros estándares de divulgación de información públicamente disponibles", argumentó Facebook.

¿Privacidad? Para saber la información que Facebook reúne de una persona, solo hay que preguntarle y recibirá un archivo con cada fotografía y comentario que ha publicado, los anuncios en los que ha hecho clic, las cosas a las que le ha dado “like”, las búsquedas que ha hecho y sobre cada persona que ha agregado como amigo, así como a los que ha eliminado, desde la creación de su cuenta de la red social.



Este tesoro de información se utiliza para decidir qué publicidad mostrar. También hace que el uso del Facebook sea más fluido y agradable, esto debido a que la red social determina qué publicaciones mostrar o los cumpleaños que debe recordar.



Facebook afirmó que protege toda la información que recopila de sus usuarios y establece los términos en una política de privacidad que es relativamente clara y concisa. Sin embargo, pocos usuarios se toman el tiempo para leerla, y podría sorprenderles lo que la política de privacidad de Facebook permite y lo que no deja claro.



Facebook defendió su recopilación de información y sus actividades, y destacó que sus acciones se rigen bajo una política de privacidad que comparte con sus usuarios. Debido a años de escándalos por privacidad y presión por parte de los usuarios y reguladores, Facebook también ofrece un complejo conjunto de controles que permite que los usuarios limiten qué tanta información quieren compartir.



El usuario puede desactivar la publicidad focalizada y en su lugar ver publicidad genérica, así como la de la televisión o del periódico. En los ajustes de publicidad, el usuario necesita desactivar todos sus intereses, interacciones con compañías, con sitios web y otra información personal que no quiera que se utilice para fines publicitarios.



Facebook explicó que coloca a la persona en categorías con base en sus actividades. Así que si tiene 35 años, vive en Seattle y ha hecho clic en una página de actividades al aire libre, Facebook podría mostrarle un anuncio de una tienda de bicicletas de montaña.

Fuente: Agencias