El principal funcionario de contrainteligencia de Washington le está aconsejando a los estadounidenses que viajan al Mundial de Rusia 2018 que no lleven dispositivos electrónicos porque es probable que delincuentes o el gobierno ruso accedan ilegalmente a ellos.

En una declaración enviada el martes a Reuters, William Evanina, agente del FBI y director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados Unidos, advirtió a quienes viajen al Mundial que no crean que por no ser personas públicas van a estar a salvo de los ataques cibernéticos.

"Si planea llevar consigo un teléfono móvil, computadora portátil u otro dispositivo electrónico, no se equivoque, el gobierno ruso o los delincuentes cibernéticos pueden acceder a los datos de esos dispositivos (especialmente su información personal)", explicó.

"Los funcionarios corporativos y gubernamentales están en mayor riesgo, pero no asuma que es demasiado insignificante para ser blanco de un ataque (...) Si puede prescindir del dispositivo, no lo lleve. Si debe hacerlo, lleve un dispositivo diferente del habitual y retire la batería cuando no esté en uso", agregó.

La advertencia se da mientras la inteligencia de Estados Unidos, la policía y el Congreso investigan los presuntos ataques informáticos rusos en las elecciones del 2016 y si alguien de la campaña de Donald Trump estaba al tanto, colaboró con esos hechos o ayudó a ejecutarlos.

El presidente ha negado que haya una colusión y Rusia ha dicho que no intervino.

Otro funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las agencias de seguridad británicas emitieron advertencias similares al público y a la selección inglesa que participará en el Mundial.

Fuente: Reuters