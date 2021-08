Conforme a los criterios de Saber más

El miedo que se siente en el nuevo Afganistán, aquel en el que los talibanes han vuelto al poder después de 20 años, es palpable dentro y fuera del país. Las imágenes de cientos de afganos tratando de subir como puedan a un avión en movimiento con tal de huir de su nación han sido la prueba más impactante del pánico de los ciudadanos al gobierno de los fundamentalistas.

Poco ha importado que los talibanes intenten tranquilizar al mundo prometiendo reconciliación, una “amnistía general” y que respetarán a los derechos de las mujeres dentro del marco de la ley islámica. Miles de afganos y afganas siguen buscando la forma de llegar al aeropuerto de Kabul para salir del país.

El veloz derrumbe del gobierno y el caos, luego de dos semanas de que Estados Unidos y la OTAN terminasen de retirar sus soldados, hizo recordar a los ciudadanos lo peor del régimen talibán instaurado entre 1996 y el 2001.

En ese tiempo los fundamentalistas impusieron una versión ultrarrigurosa de la ley islámica. La peor parte la tuvieron las mujeres, que perdieron todos sus derechos. Por ello, uno de los mayores temores gira en torno a lo que vaya a ocurrir con las mujeres y niñas, que en su mayoría han pasado toda su vida en un Afganistán más moderno que el de décadas atrás.

El domingo, los combatientes talibanes tomaron el control del palacio presidencial de Afganistán en Kabul después de que el presidente Ashraf Ghani huyera del país. (Foto: AP / Zabi Karimi).

“Lo más preocupante es que los talibanes vuelvan a sus viejas prácticas de prohibir el acceso de las niñas a las escuelas, el trabajo de las mujeres o imponer la prohibición de los medios de comunicación social, y que se impliquen en violaciones de los derechos humanos como lo hicieron en los años noventa”, dice a El Comercio Daud Khattak, editor en jefe de Radio Mashaal de Radio Free Europe/Radio Liberty, quien informa desde Praga sobre cuestiones sociales, políticas y de seguridad de Afganistán y Pakistán.

“Eso será un déjà vu para la comunidad internacional y una pesadilla para los afganos”, agrega el experto.

Por su parte, César Guedes, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Kabul, apunta a que todos los ojos están puestos en cómo los talibanes van a reaccionar como gobierno debido a que han estado 20 años fuera del poder.

“Hace 20 años fueron expectorados del escenario político tras los atentados del 11 de setiembre. Entraron los americanos, se estabilizó el país y hubo cuatro procesos electorales. Pero cuando los talibanes estuvieron en el poder mantuvieron un régimen brutal, con una ley islámica muy estricta”, comenta a este Diario.

Recuerda que las mujeres tenían un código de vestimenta muy estricto, no podían educarse, no podían salir de sus casas. Los hombres tenían que llevar barba y vestirse a la usanza típica de los talibanes. También estaba prohibido que mujeres y hombres estuvieran juntos si es que no estaban casados o no tenían un vínculo familiar. No había fiestas, ni colegios mixtos, ni lugares de prácticas deportivas para hombres y mujeres.

Muchas afganas temen el retorno de los talibanes al poder y han intentado salir de Afganistán. (Foto: Getty Images)

“Existía lo que se llamaba la policía de la moral, que eran veedores que debían velar que todos cumplieran con estos requisitos mínimos de conducta musulmana. Ahora dicen que han cambiado, que ya no van a cometer los mismos errores, pero en los lugares que ellos han tomado se indica que están volviendo a este tipo de abusos, sobre todo contra las mujeres y la gente joven. Hay mucho nivel de pánico”, cuenta Guedes.

Agrega que la nueva generación de afganos se opone totalmente a vivir en el Afganistán que sus padres y abuelos conocieron hace 20 años. “Y los que vivieron eso no quieren volverlo a experimentar y quieren irse del país. Hay una masa grande de gente que se quiere ir, pero también están quienes han crecido en la últimas dos décadas con una apertura de hablar de diferentes temas sin tener miedo, como el empoderamiento de la mujer, los derechos humanos. Todos ellos tienen miedo porque ahora van a ser considerados antiislámicos y temen que los puedan encarcelar o matar”.

Las otras amenazas

Pero no solo es la vida dentro de Afganistán lo que genera preocupación tras la victoria de los talibanes. La geopolítica y los posibles brotes de violencia podrían reconfigurar el escenario internacional.

Un combatiente talibán en Kandahar, Afganistán. (Foto: EFE / EPA)

Para Daud Khattak el segundo peor escenario es que los países vecinos, Pakistán, India, Irán y los estados de Asia Central, así como China y Rusia, elijan a sus representantes en Afganistán, lo que convertirá al país “en una tierra de apoderados”.

“Y si la situación de seguridad no mejora, Afganistán puede convertirse en un caldo de cultivo para las organizaciones militantes y yihadistas como Al Qaeda. Esto puede desencadenar una guerra fría regional que puede descontrolarse y convertirse en una guerra caliente con algún incidente desagradable”, añade.

En esa línea, varios analistas han apuntado que se debe trabajar para que Afganistán no vuelva a ser un santuario del terrorismo. Algunos expertos afirman que aunque los talibanes digan ser más prudentes en sus relaciones con Al Qaeda, ambos grupos siguen estando estrechamente vinculados.

Un escenario más optimista sería que los talibanes cumplan su palabra y respeten los derechos de los civiles y su intención de mantener relaciones pacíficas con otras naciones.

“Claro que existe la posibilidad de que los talibanes pongan orden, acaben con la corrupción y la injusticia, y así los estados regionales se acerquen a invertir en la reconstrucción de Afganistán. Eso podría mejorar la situación, pero, en mi opinión, es lo menos probable”, señala Khattak.

