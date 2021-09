La conferencia internacional de donantes para Afganistán ha concluido con compromisos superiores a los 1.000 millones de dólares, lo que para el secretario general de la ONU, António Guterres, cubre “por completo” las expectativas previas con las que se había convocado este foro.

Según estimaciones de la ONU, serán necesarios unos 606 millones de dólares sólo este año para evitar que la situación humanitaria se agrave considerablemente, si bien muchos países han expresado su preocupación sobre cómo se invertirá esta cuantía ahora que los talibán se encuentran al frente del país.

Guterres, que ha comparecido para dar cifras, no ha aclarado la cuantía de los fondos que se gestionarían a través del presupuesto de la ONU para emergencias y qué parte llegará por otras vías o pasados estos próximos meses, pero no ha ocultado su satisfacción.

“Esta conferencia ha cubierto por completo mis expectativas en relación a la solidaridad con la población de Afganistán”, ha dicho el máximo responsable de la organización internacional en una comparecencia pública.

Thank you for watching

La Unión Europea ya había elevado antes de la cita a 200 millones de euros la ayuda humanitaria para Afganistán en 2021, mientras que el Gobierno de España ha anunciado una contribución de 20 millones.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, ha alertado del posible “resurgimiento de los combates, las violaciones de los Derechos Humanos y el colapso económico y de servicios sociales”, lo que podría empujar a la población a abandonar el país.

A día de hoy ya hay más de 3,5 millones de desplazados internos, unos 600.000 de ellos debido a la escalada de la violencia que Afganistán registra desde principios de año.

Por su parte, la directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, ha advertido de que “cerca de 10 millones de niños y niñas dependen de la ayuda humanitaria simplemente para sobrevivir”. La agencia estima que al menos un millón de niños sufrirá desnutrición aguda grave este año.

“Se necesita una respuesta humanitaria sólida para proteger los importantes logros en el desarrollo conseguidos durante los últimos años, a la vez que plantamos las semillas de una estabilidad a largo plazo”, ha subrayado Fore en su mensaje ante la conferencia.

Conforme a los criterios de Saber más

______________________________

VIDEO RECOMENDADO

Escenas de terror se repiten en el Aeropuerto Internacional de Kabul mientras la gente trata de huir de Afganistán después de que los combatientes talibanes tomaran la capital.