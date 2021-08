Mientras cientos de diplomáticos estadounidenses y europeos han logrado huir de Afganistán ante la irrupción de los talibanes en Kabul, buena parte del personal afgano que trabajaba con ellos en las legaciones diplomáticas siguen sin poder salir y con el riesgo constante de que los fundamentalistas los descubran e incluso, acaben con sus vidas por haber apoyado en los últimos años a las potencias occidentales.

Es el drama que están viviendo tanto intérpretes como asistentes, personal de seguridad e incluso de limpieza que están bregando por conseguir algún cupo para poder abandonar su propio país, muchos de los cuales no fueron considerados en los vuelos que parten del aeropuerto de Kabul.

El caso más sonado ocurrió el fin de semana en la embajada de los Países Bajos, cuyo gobierno ha sido criticado duramente por abandonar sin previo aviso al personal que trabajaba para ellos en Kabul.

Los medios neerlandeses reportaron que los militares estadounidenses avisaron el sábado en la noche a los diplomáticos de ese país que habría una redada de los talibanes y que debían empacar y refugiarse en un sitio seguro.

“Los sacaron de la cama”, explicó la ministra de Relaciones Exteriores, Sigrid Kaag.

En la mañana del domingo 15, los 37 empleados afganos fueron a la embajada y descubrieron que todo el personal neerlandés había abandonado el edificio sin avisarles.

Familias afganas en el aeropuerto de Kabul esperan poder abordar un avión militar estadounidense que los sacará del país. (AFP)

“Eso no fue mala voluntad. Tuvieron que marcharse de inmediato después de recibir instrucciones”, subrayó Kaag.

El Gobierno de los Países Bajos ya logró evacuar a 35 de sus ciudadanos, además de 16 belgas, dos alemanes y dos británicos. La ministra, no obstante, dijo que están haciendo todas las gestiones para “sacar a mucha más gente a un ritmo rápido”, incluyendo al personal afgano.

Puentes aéreos

Algo similar ocurrió con los trabajadores locales afganos de la Embajada de Suecia en Kabul. En declaraciones al diario sueco “Expressen”, algunos de ellos reclamaron haber sido abandonados y reclamaron que sus vidas estaban en peligro pues los talibanes están registrando casa por casa para encontrar a los empleados de las embajadas occidentales.

Sin embargo, las evacuaciones no son tan sencillas teniendo en cuenta que el caos sigue reinando en el aeropuerto de Kabul, que aún no es controlado por los talibanes pero que sí dominan el resto de la ciudad y, sobre todo, los principales accesos al terminal aéreo.

Cientos de afganos esperan en las afueras del aeropuerto esperando una oportunidad para poder entrar y ser considerados en los vuelos.

Cientos de personas intentan llegar al aeropuerto de Kabul para poder salir del país. Sin embargo, la mayoría de carreteras ahora son controladas por los talibanes. REUTERS

“No tenemos absolutamente ninguna influencia, ningún control. No tenemos los medios para llevar a la gente de lugares más lejanos de Kabul, ni tampoco otros países. Existe el riesgo de que la gente no pueda y no llegue al aeropuerto. Esa es la terrible realidad”, reconoció ante la prensa la ministra Kaag.

Pese a ello, con el transcurrir de las horas los puentes aéreos continúan desde Kabul hacia Emiratos Árabes Unidos o hacia países euroasiáticos, y luego a sus destinos finales en Estados Unidos o la Unión Europea.

“Estamos contabilizando un cierto número de necesidades muy urgente. Hablamos sin duda de algunos miles de personas que hay que sacar de Afganistán, mayoritariamente afganos”, declaró este jueves el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Baune.

Estados Unidos ha enviado 6.000 militares para garantizar la seguridad en el aeropuerto de Kabul. Sin embargo, el Departamento de Estado ha señalado que los talibanes “están impidiendo que los afganos que desean salir del país lleguen al aeropuerto”.

Talibanes al acecho

La batalla, ahora, es contra el tiempo. Una de las principales preocupaciones es proteger a los afganos que han trabajado apoyando a las fuerzas militares de Estados Unidos y de la OTAN en los últimos veinte años.

Según un informe de Naciones Unidas, los talibanes están intensificando su búsqueda para arrestarlos y, seguramente, ejecutarlos.

Combatientes talibanes en la entrada del Ministerio del Interior en Kabúl, Afganistán, el 17 de agosto de 2021 Javed Tanveer AFP

El informe -difundido por la la AFP- dice que los talibanes tienen “listas prioritarias” de individuos que quieren arrestar. Según el documento, las personas que corren más riesgo son las que han desempeñado funciones importantes en el ejército, la policía y las unidades de inteligencia afganas.

Los talibanes han estado realizando “visitas puerta a puerta selectivas” buscando a las personas que quieren detener y a sus familiares.

“Están apuntando a las familias de los que se niegan a entregarse, y persiguiendo y castigando a sus familias ‘según la ley islámica’”, dijo a la AFP Christian Nellemann, director ejecutivo del grupo Norwegian Center for Global Analyses, que redactó el informe para Naciones Unidas.

