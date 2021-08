Conforme a los criterios de Saber más

Una semana después de haber tomado el poder en Afganistán, los talibanes van camino a perder la paciencia y las amenazas contra Estados Unidos y sus aliados empiezan a aparecer. Una de las voces que está resonando es la de Suhail Shaheen, el portavoz internacional del grupo insurgente que afirmó este lunes 23 que extender más allá de fines de agosto las evacuaciones del país asiático supone cruzar una “línea roja”.

“Esto es algo que uno podría decir es una línea roja. El presidente [de Estados Unidos Joe] Biden anunció este acuerdo por el que el 31 de agosto retirarían todas sus fuerzas militares. Así que, si ellos la extienden, eso significa que están extendiendo la ocupación cuando no hay necesidad de ello”, señaló Suhail Shaheen al canal británico Sky News.

“Si Estados Unidos o el Reino Unido piden más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta es no. O habrá consecuencias”, agregó.

Desde la victoria de los talibanes, el aeropuerto de Kabul es en la práctica el único lugar del país que sigue bajo el control de las fuerzas internacionales. Estados Unidos comanda la seguridad para evacuar a miles de ciudadanos extranjeros y aliados afganos, pero la tarea se ha visto ralentizada debido al caos provocado por las miles de personas que tratan de acceder a alguno de los vuelos de evacuación.

En este ínterin Suhail Shaheen se ha dedicado reforzar los mensajes de cambio y moderación que los talibanes intentan proyectar ante la comunidad internacional.

El portavoz ha afirmado que la burqa ya no sería obligatoria, que las mujeres podrían estudiar en la universidad y que las niñas asistirán a la escuela. También ha asegurado que las informaciones según las cuales obligan a las jóvenes a casarse con sus combatientes no son más que “propaganda envenenada”.

Un combatiente talibán sostiene un cohete RPG mientras hace guardia con otros en una puerta de entrada frente al Ministerio del Interior en Kabul. (Foto: Javed Tanveer / AFP).

Voz internacional del Talibán

En su cuenta de Twitter, donde tiene más de 390 mil seguidores, Suhail Shaheen destaca que además de vocero para la prensa internacional en inglés es miembro del equipo de negociación que representaba a los talibanes en Doha, Qatar, en los diálogos con el gobierno afgano.

En efecto, Suhail Shaheen saltó a la fama después de que los talibanes formasen su oficina política en la capital qatarí, donde se convirtió en su portavoz oficial.

LEE TAMBIÉN: El peruano que trabajó en Kabul y conoció al presidente que acaba de huir de Afganistán

El domingo 22 informó en Twitter que en Kabul se ha creado un comité de tres miembros para tranquilizar a los medios de comunicación. “Un miembro de la Comisión Cultural, un miembro del Sindicato de Periodistas y medios de comunicación y un miembro del Departamento de Policía de Kabul participarán como representantes. Se ocuparán de los problemas de los medios de comunicación en Kabul”, escribió en inglés.

A three-members committee has been set up in Kabul to reassure media.

A member of the Cultural Commission, a member of the Union of Journalists and media outlets and a member of the Kabul Police Dept will participate as members.

They will address media problems in Kabul. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 22, 2021

En esa misma red social, el portavoz afirmó días atrás que brinda “muchas entrevistas con periodistas todos los días” desde la victoria de los talibanes en Afganistán. “Algunos periodistas tal vez estén enmascarados pero no he dado entrevista a ninguno que se presente como de un medio de comunicación israelí”, apuntó.

Según la base de datos Afghan-Bios, Suhail Shaheen estudió en la Universidad Islámica Internacional de Islamabad (Pakistán). Durante el anterior régimen, el actual vocero talibán, que habla de manera fluida inglés y es un prolífico autor, fue editor del diario de propiedad estatal Kabul Times, segundo secretario de la embajada de Afganistán en Pakistán y portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El portavoz de los talibanes Suhail Shaheen. (Dimitar DILKOFF / AFP).

Testimonio inquietante

Pese a que afirma que los talibanes han cambiado su enfoque represivo hacia las mujeres, el testimonio de una periodista afgana que habló con él en Doha en octubre del 2020 revela lo contrario.

“Me acerqué al Sr. Shaheen para una entrevista en una sala llena de gente. Como muchas mujeres jóvenes en Kabul, no uso un pañuelo en la cabeza. No pudo ocultar su desdén por mi presencia y se dispuso a ignorarme. No me moví. Me negué a ser invisible y seguí apuntándole con la cámara de mi teléfono mientras le hacía mis preguntas”, dijo en un artículo en “The New York Times” la periodista Farahnaz Forotan, que huyó de su país después de que su vida fuera amenazada.

“Mi encuentro con el Sr. Shaheen me llenó de terror. Cuando finalmente respondió a una de mis preguntas, sus ojos se movieron en todas direcciones menos en la mía: examinó las paredes, la alfombra en el piso, las sillas, la puerta. No podía mirarme, incluso mientras estaba parado frente a él. Era como si me viera como una encarnación del pecado y la maldad. Me sentí insegura, incluso en una habitación llena de gente, a miles de kilómetros de Afganistán”, continuó.

VIDEO RECOMENDADO