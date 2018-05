Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mató de un balazo a una joven guatemalteca en un pueblo en la línea con México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comunicó el viernes a la AFP que el agente -con 15 años de experiencia- respondió a "un reporte de actividad criminal" alrededor de un desagüe en Rio Bravo, Texas.

En un primer momento la Patrulla Fronteriza señaló que un grupo de inmigrantes atacó a los oficiales con objetos contundentes pero luego, en otro pronunciamiento no mencionaron dichos objetos.

"Descubrió a un grupo sospechoso de inmigrantes ilegales y les ordenó que se lanzaran al piso. Según el agente, el grupo ignoró su orden y en su lugar lo atacaron. El agente descargó una ronda [de disparos] de su arma de servicio, impactando a un miembro del grupo. El resto huyó", describió la CBP.

Los bomberos dijeron que la mujer recibió un disparo en la cabeza. El hecho se registró el miércoles.

--- La víctima ---



Claudia Gómez, nacida en Guatemala hace 19 años, murió el miércoles cuando un miembro de la Patrulla Fronteriza le disparó en la cabeza, según testigos, luego que la joven intentara ingresar sin autorización a Estados Unidos a través de la localidad de Río Bravo, al sur de Texas.

Claudia Gómez nació en el poblado de San Juan Ostuncalco, a unos 212 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala. La joven, la mayor de tres hermanos, no pudo encontrar trabajo en su país.

Ataviada con su vestimenta indígena maya, la joven partió a Estados Unidos, país de donde fue deportado su padre en 2017.

"Queremos que se haga justicia y que pague con prisión su asesino", indicó en una rueda de prensa en la capital Dominga Vicente, tía de la muchacha, que el día antes, según recordó, se comunicó con su madre y le aseguró que se encontraba bien.

"Yo creo que es el Gobierno el que está dando esa ley (esa orden). No es la primera persona que se está muriendo en ese país. Los han tratado como animales y esa no es la forma. Le pido a las autoridades e instituciones que pongan una disciplina o que les llamen la atención al Gobierno de EE.UU. para que no nos estén tratando como animales", manifestó la tía de la muchacha.

Dominga Vicente dijo además que la joven se había ido a Estados Unidos hace unos 20 días por "necesidad de su vida propia y de su familia" y recordó que deja atrás a sus padres, una familia agricultora, y dos hermanos, de 5 y 8 años.

La tía de la fallecida también pidió ayuda económica para pagar la deuda que dejó la joven para viajar y para poder repatriar el cuerpo.

Claudia Gómez, nacida en Guatemala hace 19 años, murió el miércoles cuando un miembro de la Patrulla Fronteriza le disparó en la cabeza. (Foto: AFP)

--- La investigación del caso ---



Según un comunicado de la Patrulla Fronteriza, un agente que intentaba detener a varias personas sospechosas de ingresar sin autorización a Estados Unidos, abrió fuego cuando lo atacaron con "objetos contundentes", y mató a Claudia Gómez.

Luego, una siguiente versión no mencionó los "objetos contundentes".

Carlos Narez, secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua), dijo en conferencia de prensa que no tenía la confirmación de la identidad de la personas fallecida, pero por la tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores lo confirmó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Según el mismo texto, la canciller guatemalteca se reunió el viernes con los familiares de la joven para hablar sobre la repatriación del cuerpo y dar seguimiento a la investigación del caso.

Pedro Méndez, diputado de la bancada del partido Todos, dijo que la familia era de escasos recursos y que para buscar un mejor futuro la joven se fue a Estados Unidos, aunque alguien acabó con la vida de esta niña "indefensa".

Es por ello que dijo que pelearán para que esto no se quede impune y exhortó a los agentes migratorios de Estados Unidos a cesar en sus abusos: "Si dejamos impune este actuar seguramente va a suceder a más familias".

Publicaciones en redes sociales mostraban el jueves un video en el que se podía observar el arresto de los guatemaltecos entre matorrales, así como la llegada de paramédicos para atender a la víctima que ya había fallecido.

Además se puede escuchar cuando algunas personas reclaman al patrullero fronterizo: “¿Por qué mató a la joven mujer?”.

"¿Por qué le tiró a la muchacha? ¡La mataste, mató a la muchacha! Ahí está, la muchacha está muerta", dice en la grabación Marta Martínez, que comenzó a grabar después de escuchar el disparo.

"Oigo que gritan de un lado, oigo que gritan del otro lado. Escucho a un oficial que dice: 'esto es lo que pasa. Ya viste. Mira lo que pasó'", dijo Martínez a Univisión.

"Me dio mucho coraje porque es una muchacha. Está joven. No oí que le gritaran 'Detente. Párate. No corras'. Simplemente se oyó el balazo".

CBP indicó que tres indocumentados de ese grupo, también guatemaltecos, fueron detenidos.

El FBI investiga el hecho.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU. según si sigla en inglés) llamó a la CBP a que los oficiales lleven cámaras para lograr más transparencia en sus procedimientos.

--- Reacciones ---



El Grupo Articulador de la Sociedad Civil en materia migratoria y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos en Guatemala y América repudiaron hoy el asesinato de una migrante guatemalteca en Estados Unidos y exigieron una investigación independiente.

En un comunicado, casi una treintena de organismos de Guatemala, México, El Salvador, Estados Unidos y Chile exigieron al Gobierno guatemalteco elevar "su protesta" por la muerta de Claudia Patricia Gómez Gonzáles, una joven de 20 años fallecida el pasado miércoles en la Comunidad de Río Bravo (Texas), tras un "incidente" con agentes de la Patrulla Fronteriza.

Además, pidieron que se investigue "a profundidad" el asesinato de la joven indígena maya, originaria de San Juan Ostuncalco (Quetzaltenango), para que se permita "identificar a los autores materiales de este crimen".

"El asesinato de personas migrantes en la frontera de Estados Unidos con México ocurre con frecuencia, tanto por parte de agentes de la Patrullas Fronteriza, como por otras personas armadas en el área", dicen las entidades en el escrito, y recuerda que los agentes tienen una larga "historia de muerte", pues desde 2010 han asesinado a más de 50 personas en la frontera sur.

"El asesinato de Claudia, evidencia una vez más el racismo, la xenofobia y el militarismo que promueve el gobierno de los Estados Unidos de América", agrega, y exigen a los congresistas norteamericanos "que legislen en contra de las políticas y acciones que atentan en contra de la vida y la dignidad de las personas y que por el contrario garanticen sus derechos".

"Guatemala lamenta cualquier hecho de violencia y el exceso en el uso de la fuerza de la Patrulla Fronteriza. Manifiesta su rechazo a cualquier agresión y solicita una investigación exhaustiva e imparcial que garantice el respeto a nuestros connacionales", indicó la cancillería guatemalteca en un comunicado.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a los migrantes ilegales que llegan a su país como animales, desatando la condena de varios países, incluyendo México. Sin embargo, Trump dijo luego que se refería a las bandas criminales y no a los inmigrantes indocumentados.

La violencia en Centroamérica ha empujado a muchos a migrar a Estados Unidos, pero Trump ha sido un férreo crítico de la inmigración y está dispuesto a construir un muro en su frontera sur para evitar su paso.



Fuente: Agencias