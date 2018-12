El caso de Agustín Muñoz, el joven argentino de 18 años que se suicidó días después de que una chica de su ciudad, San Carlos de Bariloche (suroeste), le acusara falsamente de abuso, se hizo conocida rápidamente causando indignación y repudio entre los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre pero la muerte trascendió este fin de semana.

El medio argentino "Clarín" hizo una recopilación de las publicaciones más tristes y dolorosas que Agustín Muñoz compartió en su cuenta de Facebook.

En estos mensajes, se puede ver cómo Agustín Muñoz cargaba con una gran tristeza en su interior.

Estos están cargados de mensajes deprimentes y desmotivadores, incluso debajo de la foto de perfil del joven uno podía leer en inglés la frase "Stupid sad boy” que en español se traduce a "estúpido chico triste".

Lo último que posteó en su cuenta, el 10 de febrero del 2018, es un diálogo en inglés entre dos personajes que mantienen actitudes desparejas.

Otros de los textos que Agustín publicaba en su cuenta de Facebook decía:

"Viste cuando tu vida es un mierdón enorme y todo el mundo te miente, bueno así". En las demás se lee: "Soy una mierda", "Qué ganas de un balazo", "Qué paja existir".

Además, Agustín aparecía con bufandas y calaveras en muchas de sus fotos, lo que para muchos son secuencias en donde prima la desesperanza.

Todo se desató después del 12 de diciembre, cuando Agustín Muñoz acudió a una marcha contra los abusos en la que varios asistentes le increparon, momento en el que se enteró de que una conocida suya había publicado en una red social una denuncia contra él.

Según Silvia Castañeda, la madre del fallecido, su hijo había compartido un comentario hacia "un novio o el amigo" de ella, que como represalia hizo la acusación.

La joven pidió disculpas y reconoció que había mentido a través de la misma aplicación, pero las mismas "no se viralizaron tanto como el escrache".

Sobre la chica, Castañeda indicó que "tuvo la valentía y la fortaleza de pedir disculpas públicas", algo que no hizo ninguno de los adultos que acompañaron la denuncia en redes sociales, explicó la madre.

"Fue un detonante de un chico con problemas de depresión, como muchos otros adolescentes", afirmó, al tiempo que se quejó de que la familia no recibió "ayuda a tiempo ni contención a tiempo" para frenar la situación del joven.

"Mi hijo me decía 'me arruinaron la vida' y yo le prometí que no iba a permitir que se cometiera esa injusticia", indicó la madre.