Tras días de incertidumbre, Perú amaneció con la respuesta negativa del Gobierno de Uruguay a la solicitud de asilo del ex presidente peruano Alan García.

"En Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del ex mandatario, y por consideraciones estrictamente jurídicas y legales (...) no concedemos el asilo político al señor Alan García", dijo el presidente Tabaré Vázquez en rueda de prensa junto al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

El Comercio recogió la opinión de varios senadores de ese país sobre esta decisión.

► Según Javier García, senador del Partido Nacional de oposición:

Javier García, senador del Partido Nacional de oposición. (El País de Uruguay / GDA)

— ¿Qué opina de la decisión de Tabaré Vázquez de negarle el asilo a Alan García?



Es la decisión que reclamamos desde un comienzo porque Perú es una patria hermana, un país hermano que tiene una democracia plena con sus instituciones libres y cualquier otra decisión contraria a la que se tomó hubiera significado señalar que en Perú no funcionaba libremente la democracia. Por lo tanto no tenemos que entrometernos en los problemas internos del Perú que lo tienen mi país también, cada cual es un asunto interno de ahí y ahora el tema de Alan García es un tema de la justicia de Perú con él, no tenemos nada que hacer metidos en ese tema, es un tema interno de la vida de Perú. Así que es una decisión correcta la que reclamamos, que corresponde de acuerdo a derecho y a los tratados internacionales.

— ¿Qué factor influyó para tomar esta decisión?



Yo supongo que [el Gobierno uruguayo] se habrá ajustado al derecho internacional que es el que encuadra la figura del asilo, que está para proteger la persecución política por ideas, no para proteger delitos comunes, ni corrupción, ni nada que se le asemeje. El Uruguay es muy respetuoso en eso. Otorgarle el asilo no hubiera correspondido. Cualquier decisión contraria a la que se tomó no hubiera correspondido. El derecho es claro en materia internacional.

► Según Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio:

Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio. (El País de Uruguay / GDA)

— ¿Qué opina de la decisión del gobierno uruguayo?



Recibimos con beneplácito la decisión del gobierno uruguayo, porque hace cuenta de las delegaciones que recibimos aquí en Uruguay, tanto de partidos políticos del Frente Amplio, la de organizaciones de la sociedad civil e inclusive la de juristas, fiscales y organizaciones de DD.HH. que nos trajeron información y una evaluación sobre el contexto político que le da más sentido a la información sobre el caso de Alan García. A partir de ahí y luego con las declaraciones del propio Gobierno peruano… el único camino que podía asumir nuestra cancillería era la negación del asilo”.

— ¿Basado en qué factores?



Primero, basado en las normas de derecho internacional que tipifican con precisión el derecho de asilo. Segundo, basado en los elementos de contexto político que permiten afirmar o no que en un país existen las garantías democráticas para que los ciudadanos sometidos a un proceso legal cuenten con los resguardos del debido proceso, y en tercer lugar basados en los elementos del juicio mismo, en este caso un juicio por corrupción o por delitos vinculados a corrupción que son elementos que ameritan a un juicio ordinario. Pero basados en las tres cosas entendemos que el Gobierno [uruguayo] que hizo un estudio muy concienzudo, porque el canciller declaró que se habían estudiado más de 1.000 hojas, nos parece que el gobierno tomó una decisión adecuada. A mi juicio, dada la situación de varios procesos que se encuentran en curso en Perú y otros de esta misma naturaleza, la figura del asilo político podría ser utilizada como un pretexto de la impunidad en relación a estos delitos. Pero parece que Uruguay, que es por lo menos a nivel de los indicadores sobre corrupción política en el mundo el país menos corrupto de la región, tiene que dar señales muy claras de no estar amparando ninguna situación, que sea interpretada en convivencia con estas prácticas. Sin duda la posición del Gobierno de Perú fue muy determinante, nosotros tenemos un excelente vínculo con el país de ustedes y la posición de Gobierno es muy importante.

► Según Daniel Caggiani, diputado el Movimiento de Participación Popular:

Daniel Caggiani, diputado el Movimiento de Participación Popular: (El País de Uruguay / GDA)

— ¿Qué opina de la decisión de Tabaré Vázquez?



Respetando la Convención Venezuela sobre asilo. Abrió la embajada de Uruguay la solicitud de asilo del ex presidente y luego tramitó como corresponde ante el Gobierno peruano la solicitud de información para ver si la solicitud que el ex presidente realizaba correspondía con las posibilidades que establece la convención. Uruguay es un país que ha tenido una vieja tradición de asilo político y diplomático sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una región bastante complicada desde el punto de vista político y de persecución política a los ciudadanos de su continente. Pero bueno, en función de las informaciones que fueron recabadas por parte de la Cancillería de Uruguay a través de la solicitud que hizo el Gobierno uruguayo, se dictaminó que en realidad en el Perú existen poderes estatales independientes y que la investigación judicial que se está realizando al ex presidente Alan García no correspondía a la figura del asilo diplomático y por tanto se negó el derecho de asilo y se le transmitió al gobierno peruano y también al ex presidente Alan García.

— Pero, ¿está a favor o en contra?



Yo creo que Uruguay tiene una rica tradición de solicitud de asilos y creo que tiene que ver sin duda una gran flexibilidad a los efectos del poder, primero que nada recibir a las personas que se entiende se están violando sus derechos en cualquier parte de los países que son miembros de la convención interamericana sobre asilo diplomático. Yo creo que en este caso por los objetivos que ha expresado el Gobierno uruguayo no correspondía establecer el asilo diplomático y por tanto creo que también Uruguay obró bien, esa es la opinión en primera instancia que uno puede dar. Yo creo que los fundamentos que da el Gobierno uruguayo en función a las informaciones jurídicas que le transmitió el Gobierno peruano al uruguayo fundamentan la decisión de no darle el asilo.

— ¿Qué factor influyó para tomar esta decisión?



Creo que sin duda el contexto de investigación judicial que se está llevando adelante en varios países por casos de corrupción ha tenido quizás un elemento muy importante. Además, allá en Perú existen poderes independientes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial y por tanto allá no hay intromisión por parte de ningún poder en otro, más allá que si pueda existir, como existen en varios poderes judiciales de América Latina, una extendida doctrina de establecimiento de la prisión preventiva que quizás eso viola derechos humanos lamentables no solo para este caso sino para los presos comunes lo que es sin duda parte de la reflexión que tenemos que tomar.