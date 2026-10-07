Hasta el momento Rusia no ha confirmado que la causa de muerte haya sido la peste neumónica. Según el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, una comisión de expertos determinó que se trató de una “neumonía de etiología indeterminada”. Además, las autoridades aseguran que la enfermedad no fue detectada durante la autopsia y que ningún trabajador del instituto acudió al médico después del fallecimiento de la investigadora.

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La incertidumbre aumentó por las versiones difundidas por medios rusos. People of Baikal, citando fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, señaló que la mujer podría haberse contagiado después de que se rompiera un tubo de ensayo con material patógeno. Otros reportes también apuntaron a un posible accidente dentro del laboratorio. Una segunda hipótesis plantea que el contagio pudo producirse durante un reciente viaje a Tailandia.

Según EFE, las autoridades estadounidenses comenzaron a intercambiar información con Moscú sobre el caso el pasado 2 de octubre. Washington incluso emitió una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en la zona, mientras que medios independientes rusos informaron sobre una eventual cuarentena en hospitales de Irkutsk.

Autoridades sanitarias rusas y de Irkutsk investigan las razones del fallecimiento de la trabajadora en laboratorio de un hospital de Shejelov. No hay cifras oficiales de las personas afectadas por la cuarentena. Foto: AP / referencial

Rospotrebnadzor, el organismo ruso encargado de la vigilancia sanitaria, negó que se hayan impuesto nuevas restricciones y calificó de falso un documento que circulaba en internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas epidemiológicas. La entidad aseguró que la situación sanitaria en Irkutsk permanece estable.

En medio de estas versiones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a Rusia mayor transparencia. “Corresponde a Rusia compartir más información con el mundo”, afirmó durante una visita a Reikiavik. El gobierno de Donald Trump, además, ha señalado que sigue de cerca la situación.

Marco Rubio expresó su preocupación de que el incidente pudiera haber provocado la propagación de la peste neumónica, aunque señaló que no había motivos para alarmarse.

¿Qué tan contagiosa es la peste neumónica?

Para José López Revilla, médico infectólogo y docente de la Universidad Científica del Sur, el primer elemento que debe considerarse es que la peste neumónica es producida por la bacteria Yersinia pestis y puede presentar una evolución particularmente rápida.

El especialista explica que, cuando se trata de una peste neumónica primaria, la bacteria puede transmitirse mediante los aerosoles generados por una persona infectada al hablar, toser o estornudar. Una vez inhalada, llega a los pulmones y puede reproducirse rápidamente.

Pese a que son originadas por la misma bacteria, la peste bubónica afecta los ganglios linfáticos, mientras que la peste neumónica ataca los pulmones. (Foto: Difusión) / Difusión

“La peste neumónica primaria es altamente contagiosa”, señala López Revilla. Por ello, una de las principales medidas frente a una sospecha es identificar a las personas que tuvieron contacto cercano con el paciente y establecer medidas de aislamiento respiratorio.

Esto ayuda a entender por qué la posibilidad de que la investigadora haya contraído la enfermedad dentro de un laboratorio adquiere relevancia. El especialista explica que quienes trabajan con muestras de Yersinia pestis deben utilizar medidas estrictas de bioseguridad. Una manipulación incorrecta, la contaminación del equipo de protección o un accidente con una muestra podrían generar aerosoles.

“Si, por ejemplo, hay un accidente dentro del laboratorio, en el que se destapa una placa donde está cultivándose la bacteria o se rompe un tubo de ensayo, eso genera aerosoles”, explica.

No obstante, el experto advierte que esta hipótesis todavía no permite concluir que ese haya sido el origen de la infección.

Para confirmar o descartar la peste, existen métodos de laboratorio específicos. López Revilla señala que durante una necropsia pueden buscarse directamente las bacterias o la respuesta del organismo frente a ellas mediante pruebas como la inmunohistoquímica y técnicas moleculares como la PCR.

La rapidez con la que evoluciona la enfermedad también es un factor que, según el especialista, puede limitar su propagación. A diferencia de otras infecciones respiratorias con períodos de incubación más prolongados, un paciente con peste neumónica puede desarrollar fiebre, tos y dificultad respiratoria en poco tiempo.

“En peste el paciente empieza con un cuadro febril súbito”, explica López Revilla. Los síntomas pueden progresar en horas, por lo que la identificación del paciente y el aislamiento de sus contactos adquieren especial importancia.

El escenario cambiaría si comienzan a aparecer nuevos casos entre las personas expuestas. Para el infectólogo, mientras no se detecten casos secundarios, el episodio puede mantenerse como una sospecha aislada. Pero si aparecen dos, tres o más personas afectadas pese a las medidas de contención, “se levantan todas las alarmas”.

Por el momento, se sabe que el gobierno ruso dispuso la cuarentena de cerca de 200 personas que tuvieron contacto con Shipilova, pese a que dieron negativo en las pruebas médicas iniciales.

Daria Chipilova falleció a los 28 años. (Foto: Lyudi Baykala)

¿Cuál es el tratamiento médico para la peste neumónica?

Al ser causada por Yersinia pestis, la misma bacteria responsable de la peste bubónica, la peste neumónica puede tratarse con antibióticos. López Revilla explicó que entre los medicamentos utilizados se encuentran la doxiciclina y el ciprofloxacino, aunque la elección depende de si se trata de un tratamiento preventivo para personas expuestas o de un paciente que ya presenta la enfermedad.

Según el especialista, el problema está en la rapidez con la que puede evolucionar la peste neumónica. Los síntomas pueden agravarse en cuestión de horas, mientras que la identificación de la bacteria requiere la toma y el análisis de muestras. En ese intervalo, un paciente con una neumonía severa puede deteriorarse rápidamente antes de que se conozca la causa exacta de la infección.

Por ello, López Revilla explicó que, si posteriormente se confirma que un paciente fallecido padecía peste, las autoridades pueden identificar y aislar a sus contactos cercanos y administrarles tratamiento preventivo. En el caso de la científica rusa, sin embargo, no se puede establecer que la demora en el diagnóstico haya sido la causa de su muerte, ya que las autoridades aún sostienen que se trató de una neumonía de etiología indeterminada.

¿Hasta dónde puede exigir EE.UU. información a Rusia?

La solicitud de Marco Rubio plantea, además, una cuestión diplomática: ¿hasta dónde puede Washington exigir información a Moscú sobre un posible brote?

El internacionalista Jorge Chávez Mazuelos explica que Rusia sí tiene obligaciones dentro del sistema internacional de vigilancia epidemiológica. Según el especialista, ante determinados brotes existe la obligación de comunicar información para activar una alerta epidemiológica internacional.

Sin embargo, eso no significa que Estados Unidos pueda obligar unilateralmente a Rusia a entregar toda la información que solicite.

Tras la amenaza de Donald Trump de suspender el aporte de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y la respuesta del director del ente global pidiendo “no politizar el virus”, explicamos de dónde provienen los fondos de esta agencia de la ONU y cuánto dinero manejan en su presupuesto. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse) / Denis Balibouse

“No es que exista una capacidad coercitiva, porque el mundo es anárquico”, señala Chávez Mazuelos. En ese sentido, organismos internacionales como la OMS pueden solicitar información y ejercer presión diplomática, pero no cuentan con un mecanismo automático que les permita ingresar a un país y verificar por la fuerza lo ocurrido.

Por ello, el pedido estadounidense debe entenderse también dentro de los mecanismos de prevención internacional. Washington busca conocer qué ocurrió, qué medidas se han adoptado y, especialmente, qué ha sucedido con las personas que pudieron estar expuestas.

El internacionalista considera que, pese a las tensiones que han caracterizado la relación entre Washington y Moscú en los últimos años, este episodio responde principalmente a una preocupación sanitaria. La posibilidad de que una enfermedad infecciosa pueda propagarse más allá de las fronteras convierte el intercambio de información en un asunto de interés internacional.

En paralelo, la OMS intenta mantener una posición basada en la información disponible. Su evaluación inicial ubica el riesgo como “moderado a bajo” para Irkutsk, “bajo” para Rusia y “muy bajo” para Europa.

Para Chávez Mazuelos, esa valoración también contribuye a contener una eventual alarma internacional mientras no existan evidencias de una propagación.

Por ahora, el punto central permanece abierto: Rusia no ha confirmado que la investigadora haya muerto por peste neumónica, mientras Estados Unidos reclama mayor transparencia y organismos internacionales siguen el caso.

La eventual aparición de nuevos contagios sería el dato que podría cambiar el escenario. Mientras eso no ocurra, la información disponible apunta a un episodio bajo investigación y no a un brote internacional confirmado.