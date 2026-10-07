icono te lo cuento
00:0000:00
Tras el fallecimiento de Daria Shipilova, el gobierno ruso determinó la cuarentena de cerca de 200 personas que tuvieron contacto con la científica. (Foto: Agencia AFP)
Tras el fallecimiento de Daria Shipilova, el gobierno ruso determinó la cuarentena de cerca de 200 personas que tuvieron contacto con la científica. (Foto: Agencia AFP)
/ Agencia AFP
Por Fernando Roca Canales

La muerte de una investigadora de 28 años en la región rusa de Irkutsk puso bajo atención internacional un posible caso de peste neumónica, una enfermedad infecciosa que puede transmitirse por vía respiratoria y evolucionar rápidamente. La mujer, identificada como Daria Shipilova, trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente y falleció la semana pasada en un hospital de Shélejov.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.