Hablar de campos de trabajo forzado en Rusia despierta en el imaginario popular el recuerdo de los antiguos gulags de la era soviética, aquellas prisiones tristemente célebres asociadas con la época más oscura del stalinismo. Los gulags funcionaron entre 1930 y 1960, principalmente para albergar a prisioneros políticos o aquellos considerados “enemigos del Estado”. La Rusia de Vladimir Putin ha heredado el concepto de la antigua URSS de campos de trabajo y ese puede ser el destino de Alexei Navalny, el mayor enemigo político de Putin, luego de que la justicia de ese país confirmara este sábado la pena de cárcel en su contra.

Navalny, de 44 años, fue envenenado en agosto del año pasado. El opositor al Kremlin fue llevado de emergencia a Alemania para salvar su vida. Una vez recuperado, acusó a Putin de estar detrás del intento de asesinato. Finalmente, retornó a Rusia el pasado 17 de enero y fue detenido de inmediato. El 2 de febrero fue sentenciado a prisión, bajo el cargo de haber violado su libertad condicional al no someterse a controles judiciales durante su estancia en Alemania.

El activista había sido condenado en el 2014 a tres años y medio de cárcel, de los cuales pasó uno en arresto domiciliario. Se le acusó de presunto fraude y apropiación ilícita de más de seis millones de euros, a través de su fundación Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), mediante la cual hizo denuncias contra la élite política y financiera rusa —incluida una investigación contra el expresidente y ex primer ministro Dimitri Medvedev en el 2016—. El 20 de febrero se confirmó que cumpla el resto de la pena (unos dos años y medio) en prisión efectiva.

Alexéi Navalny fue sentenciado a prisión por fraude (Foto: AFP).

Aún no se ha determinado la cárcel a la que será enviado el opositor. Sin embargo, Uliana Solopova, portavoz del Palacio de Justicia de Moscú, adelantó el viernes que los servicios penitenciarios podrán transferir al opositor a alguno de los numerosos campos de trabajo de Rusia. Se calcula que hay poco más de 680 colonias correctivas en el país, la mayoría ubicadas en zonas escasamente pobladas.

Uliana Solopova, portavoz del Palacio de Justicia de Moscú, adelantó el viernes que los servicios penitenciarios podrán transferir al opositor a alguno de los numerosos campos de trabajo de Rusia. En imagen, la colonia penitenciaria 1, ubicada en Novoye Grishino, Dmitrov. (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP).

Abusos

Las denuncias de abusos en estos espacios correctivos no son pocas. “La vida cotidiana en la colonia penal está organizada de tal forma que la represión de los presos, su intimidación y su transformación en mudos esclavos es llevada a cabo por otros presos, que dirigen las brigadas y reciben órdenes de los directores del penal”, escribió en una carta Nadeshda Tolokonikova, activista y miembro del grupo punk Pussy Riot. Ella fue arrestada en el 2012 por dar un concierto sin autorización en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Fue liberada en el 2013.

Nadeshda Tolokonikova, activista y miembro del grupo punk “Pussy Riot” (Foto: AFP).

En el 2018, un escándalo mayor ocurrió cuando la abogada Irina Biryukova publicó un video en el que se ve a su cliente Yevgeny Makarov recibiendo una brutal paliza por parte de 18 funcionarios de la colonia penitenciaria IK-1, situada en la región de Yaroslavl, en el centro de Rusia. Biryukova debió huir del país por temor a represalias.

“La valiente decisión de Irina Biryukova de poner al descubierto los terribles abusos en la colonia penitenciaria IK-1 es el ejemplo más reciente de su dedicación a proteger a otros frente a la tortura y otros malos tratos. Es alarmante que su acto de valor la haya obligado a huir del país por miedo”, señaló en su momento Amnistía Internacional.

La colonia penitenciaria 1, ubicada en Novoye Grishino, Dmitrov. En Rusia, se estima que más de 680 centros penitenciarios entran en esta categoría, por ello la mayor probabilidad es que Navalny termine tras las rejas de uno de ellos. (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP).

La coordinadora de la organización Rusia en Prisión, Inna Bazhibina, señaló al diario El País de España que legalmente no se puede trabajar más de 40 horas semanales en las colonias penales y los reclusos deben recibir un sueldo. Sin embargo, las reglas no se cumplen. Hay personas que no pueden trabajar y son penalizadas por ello. “[Los casos de] trabajo esclavo, falta de atención médica, abusos y torturas son usuales. En el fondo, el gulag sigue siendo el gulag”, sentenció.

“[Los casos de] trabajo esclavo, falta de atención médica, abusos y torturas son usuales. En el fondo, el gulag sigue siendo el gulag”, dijo la coordinadora de la organización Rusia en Prisión, Inna Bazhibina, al diario El País sobre las colonias penitenciarias. (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP).

