Bajo el título “Alfabetizar a tiempo: un compromiso latinoamericano”, la cita convocó a representantes de organismos internacionales y a las principales organizaciones filantrópicas de la región que apoyan la mejora de la alfabetización inicial. (Foto: Difusión)
Bajo el título “Alfabetizar a tiempo: un compromiso latinoamericano”, la cita convocó a representantes de organismos internacionales y a las principales organizaciones filantrópicas de la región que apoyan la mejora de la alfabetización inicial. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En el marco de la semana de la Asamblea General de la ONU, organismos internacionales —Banco Mundial, OCDE, OEA y OEI— y fundaciones de América Latina se reunieron en Nueva York y coincidieron en que la región tiene una oportunidad histórica para avanzar en alfabetización inicial, una prioridad estratégica para su desarrollo.