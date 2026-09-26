En el marco de la semana de la Asamblea General de la ONU, organismos internacionales —Banco Mundial, OCDE, OEA y OEI— y fundaciones de América Latina se reunieron en Nueva York y coincidieron en que la región tiene una oportunidad histórica para avanzar en alfabetización inicial, una prioridad estratégica para su desarrollo.

El encuentro tuvo lugar el 22 de setiembre en Education House, el espacio que durante la semana de la Asamblea General reúne distintas iniciativas y encuentros vinculados con la educación. Bajo el título “Alfabetizar a tiempo: un compromiso latinoamericano”, convocó a representantes de organismos internacionales y a las principales organizaciones filantrópicas de la región que apoyan la mejora de la alfabetización inicial.

Según el Indicador de Riesgo en Alfabetización Inicial (IRA), elaborado por el Instituto de Evidencia Educativa, 20 millones de niños de entre 6 y 8 años de la región enfrentan riesgo para el desarrollo de la lectura durante la etapa de alfabetización inicial. La evidencia señala que adquirir a tiempo competencias sólidas de lectura, escritura y comprensión resulta determinante para seguir aprendiendo y desarrollar capacidades de orden superior. La alfabetización favorece la libertad de las personas, contribuye a reducir desigualdades, fortalece la ciudadanía y la cohesión social, y promueve el empleo, la productividad y el desarrollo económico.

Avances de gobiernos y sociedad civil

Durante el encuentro se reconocieron los avances logrados en los últimos años, tanto por gobiernos nacionales como sub-nacionales de la región, así como también el apoyo creciente de la sociedad civil a esta labor. Entre esos avances se destacaron compromisos de líderes políticos y funcionarios de primer nivel, mayor coordinación con la sociedad civil y otros sectores, así como mejoras en los indicadores de aprendizaje en territorios puntuales.

Entre los representantes de organismos multi-laterales participaron Jaime Saavedra (Director Regional de Desarrollo Humano, América Latina y Caribe del Banco Mundial), Lucia Dellagnello (Subdirectora de Educación y Competencias de la OCDE), Jesús Schucry Giacoman (Director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de los Estados Americanos) y Luis Scaso (Director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Argentina).

Hubo una amplia representación de distintas fundaciones de América Latina que apoyan la mejora de la alfabetización inicial en la región. Entre otras, participaron Fundación Compartamos, Fundación Coppel, Fundación Jacobs, Fundación Lemann, Fundación Luker, Fundación Pérez Companc, Fundación Tinker, Instituto Natura y Promotora Social México.

Los participantes coincidieron en que es posible lograr cambios significativos en períodos acotados de tiempo cuando se implementan de manera articulada los componentes que la evidencia identifica como fundamentales para políticas públicas de alfabetización: la formación docente inicial y continua focalizada, una currícula y recursos apropiados, y prácticas respaldadas por la evidencia.

Una ventana de oportunidad

Entre los participantes se advirtió sobre la necesidad de seguir fortaleciendo el compromiso político con esta temática en América Latina.

La región atraviesa un momento inédito, dado el mayor nivel de articulación entre gobiernos, organismos internacionales, filantropía y sociedad civil que representa una oportunidad concreta para acelerar las mejoras en alfabetización inicial. Sostener y profundizar ese impulso requiere decisión y liderazgo público, metas concretas sobre qué significa que un estudiante esté alfabetizado, inversión sostenida y eficaz, y sistemas de información, gestión y evaluación educativa.

En el encuentro, organizado por la Alianza Regional por la Alfabetización —que integran Fundación Arcor, Fundación SURA, Instituto de Evidencia Educativa e Instituto Natura—, se destacó el potencial de una mayor articulación entre organismos internacionales, gobiernos, sociedad civil y filantropía para traducir este impulso en mejoras concretas en la alfabetización inicial de la región, con 2030 como horizonte para acelerar avances en esta agenda estratégica para América Latina.