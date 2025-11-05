America Business Forum: en qué consiste el evento que reúne a figuras como Trump, Milei y hasta Messi con importantes empresarios del mundo

Este miércoles 5 arranca el America Business Forum (ABF), evento que congrega a influyentes personalidades del mundo político, corporativo e incluso de la cultura de masas y el deporte. El presidente de Argentina, Javier Milei, será parte de la reunión que tendrá lugar en Miami, donde se presentará tras la victoria de su partido en las últimas elecciones legislativas y en un contexto de casi inmejorables relaciones con Donald Trump, quien también participará de la cita.

La agenda del foro señala que el mandatario argentino tendrá una ponencia este jueves 6 a la 3:45 p. m. (hora local), sin certeza aún de su fecha de retorno y de si su viaje a Estados Unidos (el decimocuarto a dicho país desde que asumió la presidencia a fines del 2023) se prolongará más allá de la duración del ABF.

Tejiendo redes y negociaciones

El America Business Forum es una cumbre que se realiza desde el 2016 y en sus inicios se llevó a cabo casi siempre en Punta del Este (Uruguay). El evento tenía un evidente foco regional por entonces, pero su traslado a la popular ciudad del estado de Florida para este año parece haberse gestado durante la edición del 2024, en la que estuvo presente el alcalde de Miami, Francis Suárez.

En aquella ocasión, el burgomaestre miamense había mostrado su interés de incrementar la cooperación con la región para generar un frente continental contra el avance internacional de China, apuntando que “Estados Unidos no le había dado la atención que merece” a este hemisferio y que habían “devaluado la colaboración con Sudamérica”.

Lionel Messi y otros deportistas como Serena Williams y Rafael Nadal tomarán parte en el evento. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

Desde su concepción, el evento reunió a líderes políticos y empresariales, junto a representantes del sector cultural, aunque hasta ahora eran rostros más reconocibles dentro del ámbito latinoamericano.

La edición 2025 del ABF se extenderá hasta el jueves 6 y da cuenta del afán de expandir la escala del evento, pues tendrá como uno de sus principales participantes a Donald Trump, quien se presentará durante la primera jornada y parece particularmente implicado en este. La lista de expositores e invitados principales es amplia e incluye a personas como el presidente de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, y María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

La cita reúne además a personalidades del deporte, entre las que se encuentran el futbolista argentino Lionel Messi y la extenista estadounidense Serena Williams, quienes tendrán presentaciones en la segunda fecha del foro.

Donald Trump y Javier Milei durante un encuentro bilateral en la Asamblea General de la ONU a fines de setiembre. (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

Parte de los participantes principales son también del entorno de Donald Trump, entre quienes figuran Bret Baier, presentador de Fox News, y Steve Witkoff, amigo personal del mandatario estadounidense y enviado especial de su país en Medio Oriente. Más polémica es la presencia de Patrick Bet-David, empresario y conductor de podcast de línea conservadora criticado por difundir teorías de conspiración y haber sido promotor de esquemas piramidales.

Los organizadores definen el foro como una “incubadora para las grandes revoluciones en los negocios, tecnología y desarrollo social”, siendo visto desde el exterior como un punto de encuentro para el establecimiento de redes de contacto y como un espacio para dar el primer paso a negociaciones de carácter corporativo, pero también de impacto político. La misma agenda del evento establece espacios especialmente dedicados al ‘networking’ entre las ponencias

El foro tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del club Miami Heat, cuyo equipo compite en la NBA. Las entradas parten desde los 100 y 200 dólares en el caso de los paquetes básicos, mientras que el boleto más caro, denominado ‘diamante’, alcanza los 10.000 dólares y ya se encuentra agotado.