La suspensión del encuentro entre las selecciones de Israel y Argentina, que iban a jugar este sábado en Jerusalén, desató un cúmulo de reacciones no solo entre las partes involucradas sino en el mundo entero.

El embajador de Israel en nuestro país, Raphael Singer, conversó brevemente con El Comercio sobre este impasse que trascendió largamente lo meramente deportivo.

—¿Cómo toma la suspensión del duelo de este sábado?

Lo lamentamos mucho. Había mucha expectativa. Había muchos niños invitados, niños de aldeas árabes y judías, niños con enfermedades que iban a ser trasladados desde hospitales, incluso hijos de refugiados sirios. Lamentamos, pues, que los palestinos amenazaran a los jugadores argentinos. Todos hemos visto esas fotos horribles de camisetas manchadas de sangre que fueron enviadas a las familias de los futbolistas. Lamentamos esta campaña agresiva contra los jugadores y sus parientes, que obviamente tuvieron miedo ante esto.

—¿Pensó que se podía llegar hasta el extremo de la suspensión?

Bueno, los palestinos tienen una tradición de mezclar deportes y terrorismo. No olvide la masacre ocurrida durante los Juegos Olímpicos de Munich 72, cuando 11 deportistas de la delegación israelí fueron abatidos. Esos asesinos son héroes para los palestinos. Lamentamos que ellos no tengan la capacidad de separar el deporte de la política. Para ellos, cualquier cosa que haga Israel es ilegítimo. Esto demuestra que, en verdad, los palestinos no quieren la paz.

—¿Teme usted que esto pueda generar una serie de boicots en cascada contra Israel?

Cómo van a boicotear a Israel. Mire, la tecnología del teléfono que está usando viene de Israel, la tecnología más avanzada en medicina viene de Israel, muchas cosas que hoy usamos provienen de Israel. Es imposible boicotear a Israel.

—Me refería al boicot en eventos deportivos.

Toda vez que los árabes promovieron boicots solo mejoraron la situación deportiva de Israel. La última vez que Israel clasificó a un Mundial de Fútbol fue en México 70, y ello porque jugamos las eliminatorias en Asia, lo cual resultó más fácil. Pues bien, los árabes consiguieron echarnos de Asia y desde entonces rivalizamos en Europa contra las mejores selecciones del mundo, lo cual ha elevado nuestro nivel competitivo.

Cualquier iniciativa de boicotear a Israel solamente nos mejora, y no solo en lo deportivo. Durante muchos años los árabes han intentado boicotear productos y compañías que hacen negocios con Israel, y el resultado es que Israel tiene una industria mucho mejor que cualquier país árabe.

—Hay muchas críticas a la ministra de Cultura y Deportes de su país, Miri Regev, por empeñarse en trasladar el partido de Haifa a Jerusalén, ciudad que está hoy en el centro del conflicto…

Entiendo esas críticas, pero las amenazas palestinas no eran solo por jugar en Jersalén, eran para no jugar contra Israel, ya fuera en Haifa, Tel Aviv o Jerusalén. En cualquier ciudad iba a ser lo mismo. Así funciona esto para ellos: el 100% de Israel es ilegítimo.

—¿Se suma usted a las críticas del Gobierno Israelí a los opositores de la Knesset (Parlamento israelí) por “hacer el juego” a las amenazas palestinas?

Pues yo doy gracias de ser el único país en la región que tiene un Parlamento con oposición que tiene pleno derecho a criticar.

—¿Cree que Argentina cedió al terror?

Prefiero no opinar directamente de Argentina. Obviamente lamento que haya tomado esta decisión. Pero también recordemos que ellos y la comunidad judía en Argentina y la embajada de Israel allá sufrieron serios ataques terroristas en 1992 y 1994.

—El mismo primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó al presidente argentino Mauricio Macri, pero no se pudo revertir la suspensión. ¿Considera que en algún modo las relaciones entre los gobiernos de ambos países puedan verse afectadas?

(Piensa). Mmm, yo creo que no. La única diferencia es que tal vez ahora muchos más israelíes van a hinchar por Brasil o por Perú que por Argentina en el Mundial. Espero que más para Perú, como yo (risas).