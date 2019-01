AMLO defiende decisión de no firmar declaración Grupo de Lima sobre Venezuela El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado en el aeropuerto por la decisión de no firmar la declaración en el que los países miembros del Grupo de Lima acordaron no reconocer la "legitimidad" de un nuevo Gobierno de Nicolás Maduro

El Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decidió este viernes no firmar la última declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela. (Foto: EFE) EFE