López Obrador no asistirá a cumbre de la Alianza del Pacífico AMLO dijo que las autoridades electorales no lo han declarado formalmente presidente electo, por lo que no puede asistir a un acto oficial. La cumbre entre Chile, Colombia, México y el Perú se desarrollará el lunes y el martes en el balneario de Puerto Vallarta

"La reunión de Vallarta es una reunión de carácter oficial y yo no puedo ir si no soy presidente electo", dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO). (Foto: Reuters/Gustavo Graf) Reuters