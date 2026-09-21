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Resumen

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Keiko Fujimori asumió sus funciones como presidenta del Perú el 28 de julio de este año. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori asumió sus funciones como presidenta del Perú el 28 de julio de este año. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Francesco Tucci, Manuel Eráusquin

Manuel Eráusquin (ME): ¿Qué pasó con esa Argentina que, al menos algunos países de Latinoamérica, como el Perú, veían con mucho respeto a partir de intelectuales como Borges, Sábato, o músicos de rock como Charly García o Fito Páez, y que nos daban una sensación diferente de lo que era el argentino, al menos en el imaginario? ¿Qué ha pasado con esa Argentina que ahora está representada en Milei?

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