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Resumen

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Andy Burnham caminó entre los aplausos de sus seguidores y el público hasta el número 10 de Downing Street, convertido ya en el sétimo primer ministro del Reino Unido en un periodo de solo 10 años, y el sétimo en ocupar la residencia oficial en medio de una crisis política que llevó a su predecesor, Keir Starmer, a anunciar su retiro en la misma puerta que este lunes 20 recibió al también líder del Partido Laborista.

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