La canciller alemana Angela Merkel indicó este domingo que "bien podría" viajar al Mundial Rusia 2018 de fútbol que arranca el jueves, a pesar de las diferencias que separan a su bloque de aliados con las autoridades rusas.

"No está descartado", afirmó Merkel cuando se lo preguntaron en una entrevista con la televisión pública germana ARD.



"Si me pregunta por la discusión de principios, si uno debe o no viajar allí, la respuesta es un claro sí", agregó.

Rusia está sujeta a sanciones por parte de países de occidente después de anexar en 2014 a la región de Crimea, antiguo territorio ucraniano, y apoyar a rebeldes en el este de esa nación.

Este año, incluso, muchos países han retirado a sus diplomáticos de Moscú, tras el caso de envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal en Gran Bretaña.

Londres apuntó a Moscú y lo acusó de estar detrás de ese ataque. En otra forma de protesta, no enviará políticos ni miembros de su realeza al Mundial-2018.

"Podemos diferenciar" entre fútbol y otros temas que están dividiendo a Rusia y Occidente, insistió Merkel.

"Si no hablamos con el otro, difícilmente encontremos alguna solución", explicó la canciller alemana.

Merkel también salió en defensa de dos jugadores de la Mannschaft con raíces turcas: Ilkay Gundogan y Mesut Ozil.

Ambos fueron fotografiados el mes pasado con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al que le dieron incluso una camiseta del Manchester City firmada. Ese acto generó el repudio de muchos alemanes.



"No han pensado lo que podía desatar la foto", comentó Merkel. "Estoy segura de que no querían enfadar a los hinchas de Alemania", añadió.



